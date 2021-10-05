В Израиле объяснили, на какие именно соревнования и почему не пустили Авериных

Израильские СМИ отреагировали на слова Ирины Винер-Усмановой о том, что сборная России не была допущена на крупные соревнования в Тель-Авиве из-за того, что на них накануне Олимпиады осуществлялась «работа с судьями». Главный тренер российской команды утверждает, что на данном турнире работали восемь арбитров, которые затем судили в Токио. А россиянки во главе с сестрами Авериными на эти старты не допустили со ссылкой на ковидные ограничения для стран из «красной зоны».

О каком именно турнире идет речь, Ирина Винер-Усманова не сказала, но израильские СМИ уточнили, что скорее всего, имеется в виду этап «Гран-при», который проходил в Тель-Авиве 16-17 июля и где пять медалей завоевала будущая олимпийская чемпионка Линой Ашрам. Россия в этот период действительно находилась в «красном списке» министерства здравоохранения Израиля. Граждане стран «красной зоны» права на въезд в Израиль не имели, а израильтянам запрещался въезд в эти страны — в связи с наивысшей угрозой распространения коронавируса, пишут «Вести Израиль».

В «Гран-при» в Тель-Авиве, помимо хозяек, также приняли участие гимнастки из Украины, Белоруссии, Азербайджана, США, Венгрии, Грузии, Румынии, Испании и Аргентины. 16-17 июля израильтянки также выиграли соревнования групп в многоборье и в отдельных упражнениях.