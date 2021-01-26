Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в Каир

Каир примет чемпионат мира-2021 по современному пятиборью вместо Минска, сообщается на сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM).

22 января UIPM сообщил, что Минск не примет ЧМ-2021 из-за нестабильной ситуации в Белоруссии. Представители международного союза отметили, что исполком UIPM единогласно решил перенести турнир из Минска. Белорусская федерация современного пятиборья назвала решение о переносе мирового первенства из Минска политизированным и «идущим вразрез с принципами олимпизма». 26 января UIPM назвала новое место проведения турнира. Мировое первенство пройдет в Каире с 7 по 13 июня.

В 2017 году Каир уже принимал ЧМ по современному пятиборью. Помимо этого, в городе регулярно проходят этапы Кубка мира.