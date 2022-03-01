Две клюшки в хоккее, сидячие лыжи и винтовки со звуковым сигналом. Чем могут пользоваться паралимпийцы во время соревнований?

В шести паралимпийских видах спорта происходит дополнительное разделение на категории спортсменов.

Первая зимняя Паралимпиада прошла в 1976 году в шведском городе Эрншельдсвик при участии 198 спортсменов из 16 стран мира. В Сочи атлетов было уже в 2,5 раза больше. В Пекине выступит 600 паралимпийцев в шести видах спорта. То, что некоторые атлеты проходят нужную трассу с помощью ведущего спортсмена-гида, известно практически всем — в случае попадания на пьедестал оба получают медали. Но для соревнований некоторые параатлеты могут использовать не только стандартный набор экипировки, но и дополнительные приспособления — коляски, сидячие лыжи и другие устройства.

Горные лыжи

В горных лыжах на Паралимпиаде проводится пять дисциплин: скоростной спуск, супергигант, суперкомбинация, специальный и гигантский слалом. В Пекине будет разыграно 30 комплектов медалей среди мужчин и женщин в трех категориях: сидячие, стоящие спортсмены и атлеты с нарушением зрения. Эти разделения обусловлены необходимостью использования спортсменами дополнительных приспособлений для занятий спортом.

Для сидячих спортсменов предусмотрены специальные лыжи — по сути, они крепятся к коляске, на которой располагается спортсмен. При этом длина лыжи в любом случае четко зафиксирована в правилах Паралимпийских игр: для скоростного спуска она равна 215 сантиметрам, для супергиганта — 205, для гиганта — 185 и для слалома — 165. Параатлетами также могут использоваться аутригеры — специальные костыли, необходимые для управления и поддержания баланса.

Смежный вид — сноуборд — появился в программе Игр только в 2014 году и временно входил в горнолыжную программу. Медали здесь разыгрываются в сноуборд-кроссе, слаломе с виражами и гигантском слаломе. Восемь лет назад в Сочи была только первая дисциплина из трех перечисленных выше.

Керлинг на колясках

Само название вида спорта говорит о том, что здесь соревнуются атлеты исключительно на колясках. У всех спортсменов в керлинге есть поражения нижних частей тела — травмы позвоночника, церебральный паралич, рассеянный склероз и ампутация обеих ног.

Главное отличие от обычного керлинга состоит в том, что здесь паралимпийцы не трут щетками лед перед камнем. Техника самого броска здесь в принципе сложнее. Можно делать это либо руками, либо специальным экстендером, который прикрепляется к ручке камня. Камень весит 19,96 килограмма.

Следж-хоккей на льду

Такой хоккей создан для спортсменов с поражениями нижних конечностей. Сани с двумя полозьями созданы таким образом, что позволяют шайбе проскальзывать под ними. В отличие от обычного хоккея атлеты используют две клюшки: одна из них, с зубцами на конце, нужна для отталкивания, а вот вторая выполняет задачу ведения шайбы и бросков.

Один матч здесь также состоит из трех периодов, только время каждого из них сокращено на пять минут. Паралимпийцы для игры надевают на себя специальную экипировку — шлем с защитной сеткой или маской и защитный воротник или нагрудник. Сани специально изготовлены из алюминия или стали, их длина варьируется от 0,6 до 1,2 метра. Шайба же сделана из вулканизированной резины, весит всего 170 граммов, а ее радиус едва превышает 7,5 сантиметра.

Клюшка при этом может быть разной — из дерева, пластмассы или сплава алюминия с титаном длиной около 1 метра.

Биатлон и лыжные гонки

Как и в горных лыжах, здесь соревнования проводятся в трех категориях: стоя, сидя и с нарушением зрения. Единственное отличие — проведение в лыжных гонках дополнительно к индивидуальным дистанциям еще и эстафет.

На огневых рубежах в биатлоне расстояние до мишени — всего 10 метров (в обычном биатлоне — в пять раз больше). При этом спортсмены с нарушением зрения стреляют из электронных винтовок, ориентируясь на специальный звуковой сигнал. Он подается в момент прицеливания. Сигнал усиливается, когда прицел находится близко к центру мишени. Для спортсменов с частичной потерей зрения размер мишени равняется 30 миллиметрам, а для тех, у кого другие физические нарушения, — 20.

Требования к лыжам в обоих видах спорта одинаковое: если атлет соревнуется в категории сидя, то он выступает на специальной коляске, к которой крепятся лыжи. Для остальных лыжи для классического стиля должны на 25-30 сантиметров превышать рост лыжника, для свободного — быть на 10-15 сантиметров короче. При этом вес лыж равняется примерно 450 граммам.