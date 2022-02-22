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Где и когда пройдет Паралимпиада-2022: даты и место проведения Игр

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.

Около 736 спортсменов из 50 стран примут участие в данном спортивном событии. Пекин станет первым городом, в котором пройдет зимняя и летняя Паралимпиада. Атлеты выступят в 78 различных соревнованиях в шести видах спорта, поделенных на две категории — на льду и на снегу.

Паралимпиада-2022 в Китае по аналогии с Олимпийскими играми-2022 пройдет в трех территориальных зонах: Яньцине, Пекине и Чжанцзякоу на шести площадках.

Талисман Паралимпийских игр 2022 года в Пекине: как выглядит

Официальным талисманом зимней Паралимпиады-2022 в Пекине стал бумажный фонарик по имени Сюэ Жун Жун. Он символизирует собой традиции Китая, которые связаны с праздником, процветанием и яркостью. Сияние Сюэ Жун Жуна в районе логотипа Игр-2022 означает дружбу, тепло и отвагу спортсменов. Название фонарика призывает к большему участию в современной жизни мира людей с ограниченными способностями.

Сюэ Жун Жун. olympics.com

Какие виды спорта представлены на Паралимпиаде-2022 в Пекине

В зимние Паралимпийские игры-2022 в Китае включены следующие виды спорта:

· горнолыжный спорт;

· лыжные гонки и биатлон;

· сноуборд;

· следж-хоккей;

· керлинг на колясках.

Сборная России на Паралимпийских играх в Пекине: состав и статус

75 спортсменов выступят в составе паралимпийской сборной России на Играх-2022 в Пекине. Общая численность делегации Паралимпийского комитета России составит 190 человек. Российские спортсмены завоевали квоту во все виды спорта, представленные на Паралимпиаде-2022.

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2022 в Пекине под названием сборной Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Спортсмены будут представлять страну без государственного гимна и национального флага из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Виды спорта зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине: как выглядят и система классификации

Горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт на Паралимпиаде. Фото Getty Images Фото Getty Images

В данных соревнованиях участвуют спортсмены с повреждениями спинного мозга, церебральным параличом, ампутациями, слабовидящие и другие. Горнолыжный спорт на Паралимпиаде представлен тремя дисциплинами — слалом, парасноуборд и слалом-гигант. Они делятся на 11 классификаций: семь для стоячих спортсменов, три — для сидящих, три — для слабовидящих. Парасноуборд проводится только для стоящих.

Биатлон

Биатлон на Паралимпиаде. Фото Getty Images

Соревнования проходят между спортсменами-инвалидами и с нарушениями зрения. Биатлон у паралимпийцев включает в себя 15 классов: 12 из них — атлеты с физическими недостатками, три — с нарушением зрения. Все спортсмены вместе принимают участие в соревнованиях, но результат при этом определяется в каждом классе отдельно. Для слабовидящих спортсменов специально разработаны звуковые устройства, которые помогают в стрельбе по мишеням.

Лыжные гонки

Лыжные гонки на Паралимпиаде. Фото Getty Images

Соревнования паралимпийцев по лыжным гонкам подразделяются на 15 классов: девять для стоячих спортсменов, три — для слабовидящих, три — для сидячих. В них принимают участие люди с церебральным параличом, ампутациями, спинальники (необходимость инвалидной коляски), нарушениями зрения и умственной отсталостью.

Следж-хоккей

Следж-хоккей на Паралимпиаде. Фото Getty Images Фото Getty Images

Соревнования по следж-хоккею проходят только среди мужчин, у которых есть физические недостатки в нижней части тела. Спортсмены сидят в санях с двумя лезвиями, позволяющими шайбе проскользнуть между ними. Они также используют две палочки с шипами на конце для отталкивания от льда и загиб-клюшку для владения шайбой/броска.

Керлинг на колясках

Керлинг на Паралимпиаде. Фото Getty Images

Соревнования проходят между спортсменами, которые используют инвалидную коляску в повседневной жизни. Участники бросают камень с помощью специальной палки. В керлинге на колясках отсутствует классификация, но существуют требования, что все спортсмены должны быть на инвалидной коляске. В керлинге могут принимать участие люди с церебральным параличом или рассеянным склерозом.

Спортивные объекты Паралимпиады-2022 в Пекине: арены и стадионы

Соревнования Паралимпийских игр-2022 пройдут на спортивных объектах, которые расположены в трех кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Представляем вам список главных комплексов, где выступят атлеты.

Спортивные объекты Пекина:

Национальный стадион. olympics.com

Национальный стадион (Пекин) — церемонии открытия и закрытия

Пекинский национальный плавательный комплекс — керлинг на колясках

Пекинский национальный плавательный комплекс.

Государственный дворец спорта Пекина — хоккей на санях

Государственный дворец спорта Пекина. olympics.com

Паралимпийская деревня Пекина

Паралимпийская деревня Пекина. olympics.com

Спортивные объекты Яньцина:

Спортивный центр «Укэсон».

Национальный горнолыжный центр — паралимпийский горнолыжный спорт

Национальный горнолыжный центр. Фото Getty Images

Олимпийская деревня Яньцина

Олимпийская деревня Яньцина. olympics.com

Спортивные объекты Чжанцзякоу:

Национальный биатлонный центр Чжанцзякоу.

Национальный биатлонный центр — паралимпийский биатлон, паралимпийские лыжные гонки

Снежный парк Геньтин. olympics.com

Снежный парк Геньтин — адаптивный сноуборд

Олимпийская деревня Чжанцзякоу. olympics.com

Олимпийская деревня Чжанцзякоу

Зимняя Паралимпиада-2022 в Пекине: где смотреть прямые трансляции соревнований

На данный момент нет точной информации о видеотрансляциях зимней Паралимпиады-2022. Летние Паралимпийские игры в Токио показывали на Первом канале и «Матч ТВ», включая и другие каналы холдинга — «Игра», «Арена» и «Страна».

Призовые на Паралимпиаде-2022 в Пекине: сколько заработают призеры

Паралимпийцы-призеры Игр-2022 в Пекине получат по 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона — за серебро, 1,7 миллиона — за бронзу.

«Летящий» факел Паралимпийских игр. olympics.com

Расписание и календарь соревнований зимней Паралимпиады-2022 в Пекине

5 марта, суббота

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск, женщины, стоя

Скоростной спуск, мужчины, с нарушением зрения

Скоростной спуск, мужчины, стоя

Следж-хоккей. Команда ПКР — Корея

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Эстония

Биатлон. 6 км, женщины, с нарушением зрения

Биатлон. 6 км, женщины, сидя

Биатлон. 6 км, женщины, стоя

Биатлон. 6 км, мужчины, с нарушением зрения

Биатлон. 6 км, мужчины, сидя

Биатлон. 6 км, мужчины, стоя

6 марта, воскресенье

Лыжные гонки. 15 км, женщины, сидя

Лыжные гонки. 18 км, мужчины, сидя

Горнолыжный спорт. Супер-гигант, женщины, стоя

Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, стоя

Сноуборд. Кросс, женщины

Сноуборд. Кросс, мужчины

Следж-хоккей. Команда ПКР — Канада

Керлинг на колясках. Матч Команда ПКР — Великобритания

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швеция

7 марта, понедельник

Лыжные гонки. 15 км, женщины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 15 км, женщины, стоя

Лыжные гонки. 20 км, мужчины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 20 км, мужчины, стоя

Сноуборд. Кросс, женщины

Сноуборд. Кросс, мужчины

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Корея

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Словакия

8 марта, вторник

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, женщины, стоя

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, стоя

Следж-хоккей. Команда ПКР — США

Керлинг на колясках. Команда ПКР — США

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Китай

Биатлон. 10 км, женщины, с нарушением зрения

Биатлон. 10 км, женщины, сидя

Биатлон. 10 км, женщины, стоя

Биатлон. 10 км, мужчины, с нарушением зрения

Биатлон. 10 км, мужчины, сидя

Биатлон. 10 км, мужчины, стоя

9 марта, среда

Лыжные гонки. Спринт, женщины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. Спринт, женщины, сидя

Лыжные гонки. Спринт, женщины, стоя

Лыжные гонки. Спринт, мужчины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. Спринт, мужчины, сидя

Лыжные гонки. Спринт, мужчины, стоя

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Латвия

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швейцария

10 марта, четверг

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, стоя

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Канада

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Норвегия

11 марта, пятница

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины, стоя

Биатлон. 12,5 км, женщины, с нарушением зрения

Биатлон. 12,5 км, женщины, сидя

Биатлон. 12,5 км, женщины, стоя

Биатлон. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения

Биатлон. 12,5 км, мужчины, сидя

Биатлон. 12,5 км, мужчины, стоя

12 марта, суббота

Лыжные гонки. 10 км, женщины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 10 км, женщины, стоя

Лыжные гонки. 10 км, мужчины, сидя

Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, стоя

Лыжные гонки. 7,5 км, женщины, сидя

Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, стоя

Сноуборд. Бэнг-слалом, женщины

Сноуборд. Бэнг-слалом, мужчины

13 марта, воскресенье

Лыжные гонки. Открытая эстафета 4 x 2,5 км

Лыжные гонки. Смешанная эстафета 4 x 2,5 км

Лыжные гонки. Горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт. Слалом, женщины, стоя

Волонтер Олимпиады. Фото Reuters

Коронавирус и карантинные меры на Паралимпиаде-2022 в Пекине

На Паралимпийских играх-2022 в Пекине из-за пандемии коронавируса будет работать протокол безопасности здоровья спортсменов, который использовался на Олимпиаде. Все участники на время участия в соревнованиях будут находиться в «пузыре» при постоянном тестировании на ковид. Спортсмены смогут посещать только объекты, связанные с Играми в Пекине, — без выхода в город и контакта с местными жителями. Если они не полностью вакцинированы от коронавируса или не имеют медицинского исключения, то им придется пройти карантин в течение 21 дня с момента прибытия. Данный протокол безопасности отражает основные меры, принятые на Олимпиаде-2020 в Токио.