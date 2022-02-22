Паралимпиада-2022: календарь, расписание и даты проведения — гид по зимним Паралимпийским играм в Пекине
- Где и когда пройдет Паралимпиада-2022: даты и место проведения Игр
- Талисман Паралимпийских игр 2022 года в Пекине: как выглядит
- Какие виды спорта представлены на Паралимпиаде-2022 в Пекине
- Сборная России на Паралимпийских играх в Пекине: состав и статус
- Виды спорта зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине: как выглядят и система классификации
- Спортивные объекты Паралимпиады-2022 в Пекине: арены и стадионы
- Зимняя Паралимпиада-2022 в Пекине: где смотреть прямые трансляции соревнований
- Призовые на Паралимпиаде-2022 в Пекине: сколько заработают призеры
- Расписание и календарь соревнований зимней Паралимпиады-2022 в Пекине
- Коронавирус и карантинные меры на Паралимпиаде-2022 в Пекине
Где и когда пройдет Паралимпиада-2022: даты и место проведения Игр
XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.
Около 736 спортсменов из 50 стран примут участие в данном спортивном событии. Пекин станет первым городом, в котором пройдет зимняя и летняя Паралимпиада. Атлеты выступят в 78 различных соревнованиях в шести видах спорта, поделенных на две категории — на льду и на снегу.
Паралимпиада-2022 в Китае по аналогии с Олимпийскими играми-2022 пройдет в трех территориальных зонах: Яньцине, Пекине и Чжанцзякоу на шести площадках.
Талисман Паралимпийских игр 2022 года в Пекине: как выглядит
Официальным талисманом зимней Паралимпиады-2022 в Пекине стал бумажный фонарик по имени Сюэ Жун Жун. Он символизирует собой традиции Китая, которые связаны с праздником, процветанием и яркостью. Сияние Сюэ Жун Жуна в районе логотипа Игр-2022 означает дружбу, тепло и отвагу спортсменов. Название фонарика призывает к большему участию в современной жизни мира людей с ограниченными способностями.
Какие виды спорта представлены на Паралимпиаде-2022 в Пекине
В зимние Паралимпийские игры-2022 в Китае включены следующие виды спорта:
· горнолыжный спорт;
· лыжные гонки и биатлон;
· сноуборд;
· следж-хоккей;
· керлинг на колясках.
Сборная России на Паралимпийских играх в Пекине: состав и статус
75 спортсменов выступят в составе паралимпийской сборной России на Играх-2022 в Пекине. Общая численность делегации Паралимпийского комитета России составит 190 человек. Российские спортсмены завоевали квоту во все виды спорта, представленные на Паралимпиаде-2022.
Российские паралимпийцы выступят на Играх-2022 в Пекине под названием сборной Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Спортсмены будут представлять страну без государственного гимна и национального флага из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Виды спорта зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине: как выглядят и система классификации
Горнолыжный спорт
В данных соревнованиях участвуют спортсмены с повреждениями спинного мозга, церебральным параличом, ампутациями, слабовидящие и другие. Горнолыжный спорт на Паралимпиаде представлен тремя дисциплинами — слалом, парасноуборд и слалом-гигант. Они делятся на 11 классификаций: семь для стоячих спортсменов, три — для сидящих, три — для слабовидящих. Парасноуборд проводится только для стоящих.
Биатлон
Соревнования проходят между спортсменами-инвалидами и с нарушениями зрения. Биатлон у паралимпийцев включает в себя 15 классов: 12 из них — атлеты с физическими недостатками, три — с нарушением зрения. Все спортсмены вместе принимают участие в соревнованиях, но результат при этом определяется в каждом классе отдельно. Для слабовидящих спортсменов специально разработаны звуковые устройства, которые помогают в стрельбе по мишеням.
Лыжные гонки
Соревнования паралимпийцев по лыжным гонкам подразделяются на 15 классов: девять для стоячих спортсменов, три — для слабовидящих, три — для сидячих. В них принимают участие люди с церебральным параличом, ампутациями, спинальники (необходимость инвалидной коляски), нарушениями зрения и умственной отсталостью.
Следж-хоккей
Соревнования по следж-хоккею проходят только среди мужчин, у которых есть физические недостатки в нижней части тела. Спортсмены сидят в санях с двумя лезвиями, позволяющими шайбе проскользнуть между ними. Они также используют две палочки с шипами на конце для отталкивания от льда и загиб-клюшку для владения шайбой/броска.
Керлинг на колясках
Соревнования проходят между спортсменами, которые используют инвалидную коляску в повседневной жизни. Участники бросают камень с помощью специальной палки. В керлинге на колясках отсутствует классификация, но существуют требования, что все спортсмены должны быть на инвалидной коляске. В керлинге могут принимать участие люди с церебральным параличом или рассеянным склерозом.
Спортивные объекты Паралимпиады-2022 в Пекине: арены и стадионы
Соревнования Паралимпийских игр-2022 пройдут на спортивных объектах, которые расположены в трех кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Представляем вам список главных комплексов, где выступят атлеты.
Спортивные объекты Пекина:
Национальный стадион (Пекин) — церемонии открытия и закрытия
Пекинский национальный плавательный комплекс — керлинг на колясках
Государственный дворец спорта Пекина — хоккей на санях
Паралимпийская деревня Пекина
Спортивные объекты Яньцина:
Национальный горнолыжный центр — паралимпийский горнолыжный спорт
Олимпийская деревня Яньцина
Спортивные объекты Чжанцзякоу:
Национальный биатлонный центр — паралимпийский биатлон, паралимпийские лыжные гонки
Снежный парк Геньтин — адаптивный сноуборд
Олимпийская деревня Чжанцзякоу
Зимняя Паралимпиада-2022 в Пекине: где смотреть прямые трансляции соревнований
На данный момент нет точной информации о видеотрансляциях зимней Паралимпиады-2022. Летние Паралимпийские игры в Токио показывали на Первом канале и «Матч ТВ», включая и другие каналы холдинга — «Игра», «Арена» и «Страна».
Призовые на Паралимпиаде-2022 в Пекине: сколько заработают призеры
Паралимпийцы-призеры Игр-2022 в Пекине получат по 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона — за серебро, 1,7 миллиона — за бронзу.
Расписание и календарь соревнований зимней Паралимпиады-2022 в Пекине
5 марта, суббота
Горнолыжный спорт
Скоростной спуск, женщины, стоя
Скоростной спуск, мужчины, с нарушением зрения
Скоростной спуск, мужчины, стоя
Следж-хоккей. Команда ПКР — Корея
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Эстония
Биатлон. 6 км, женщины, с нарушением зрения
Биатлон. 6 км, женщины, сидя
Биатлон. 6 км, женщины, стоя
Биатлон. 6 км, мужчины, с нарушением зрения
Биатлон. 6 км, мужчины, сидя
Биатлон. 6 км, мужчины, стоя
6 марта, воскресенье
Лыжные гонки. 15 км, женщины, сидя
Лыжные гонки. 18 км, мужчины, сидя
Горнолыжный спорт. Супер-гигант, женщины, стоя
Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, с нарушением зрения
Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, стоя
Сноуборд. Кросс, женщины
Сноуборд. Кросс, мужчины
Следж-хоккей. Команда ПКР — Канада
Керлинг на колясках. Матч Команда ПКР — Великобритания
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швеция
7 марта, понедельник
Лыжные гонки. 15 км, женщины, с нарушением зрения
Лыжные гонки. 15 км, женщины, стоя
Лыжные гонки. 20 км, мужчины, с нарушением зрения
Лыжные гонки. 20 км, мужчины, стоя
Сноуборд. Кросс, женщины
Сноуборд. Кросс, мужчины
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Корея
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Словакия
8 марта, вторник
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, женщины, стоя
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, с нарушением зрения
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, стоя
Следж-хоккей. Команда ПКР — США
Керлинг на колясках. Команда ПКР — США
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Китай
Биатлон. 10 км, женщины, с нарушением зрения
Биатлон. 10 км, женщины, сидя
Биатлон. 10 км, женщины, стоя
Биатлон. 10 км, мужчины, с нарушением зрения
Биатлон. 10 км, мужчины, сидя
Биатлон. 10 км, мужчины, стоя
9 марта, среда
Лыжные гонки. Спринт, женщины, с нарушением зрения
Лыжные гонки. Спринт, женщины, сидя
Лыжные гонки. Спринт, женщины, стоя
Лыжные гонки. Спринт, мужчины, с нарушением зрения
Лыжные гонки. Спринт, мужчины, сидя
Лыжные гонки. Спринт, мужчины, стоя
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Латвия
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швейцария
10 марта, четверг
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, с нарушением зрения
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, стоя
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Канада
Керлинг на колясках. Команда ПКР — Норвегия
11 марта, пятница
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины, стоя
Биатлон. 12,5 км, женщины, с нарушением зрения
Биатлон. 12,5 км, женщины, сидя
Биатлон. 12,5 км, женщины, стоя
Биатлон. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения
Биатлон. 12,5 км, мужчины, сидя
Биатлон. 12,5 км, мужчины, стоя
12 марта, суббота
Лыжные гонки. 10 км, женщины, с нарушением зрения
Лыжные гонки. 10 км, женщины, стоя
Лыжные гонки. 10 км, мужчины, сидя
Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения
Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, стоя
Лыжные гонки. 7,5 км, женщины, сидя
Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, с нарушением зрения
Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, стоя
Сноуборд. Бэнг-слалом, женщины
Сноуборд. Бэнг-слалом, мужчины
13 марта, воскресенье
Лыжные гонки. Открытая эстафета 4 x 2,5 км
Лыжные гонки. Смешанная эстафета 4 x 2,5 км
Лыжные гонки. Горнолыжный спорт
Горнолыжный спорт. Слалом, женщины, стоя
Коронавирус и карантинные меры на Паралимпиаде-2022 в Пекине
На Паралимпийских играх-2022 в Пекине из-за пандемии коронавируса будет работать протокол безопасности здоровья спортсменов, который использовался на Олимпиаде. Все участники на время участия в соревнованиях будут находиться в «пузыре» при постоянном тестировании на ковид. Спортсмены смогут посещать только объекты, связанные с Играми в Пекине, — без выхода в город и контакта с местными жителями. Если они не полностью вакцинированы от коронавируса или не имеют медицинского исключения, то им придется пройти карантин в течение 21 дня с момента прибытия. Данный протокол безопасности отражает основные меры, принятые на Олимпиаде-2020 в Токио.