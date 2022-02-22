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Паралимпиада-2022: календарь, расписание и даты проведения — гид по зимним Паралимпийским играм в Пекине

4 марта начнутся зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине, где выступит сборная России
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Талисманы Паралимпиады и Олимпиады в Пекине.
Фото Global Look Press
Сюэ Жун Жун.
Фото olympics.com
Горнолыжный спорт на Паралимпиаде.
Фото Getty Images
Биатлон на Паралимпиаде.
Фото Getty Images
Следж-хоккей на Паралимпиаде.
Фото Getty Images
Керлинг на Паралимпиаде.
Фото Getty Images
Национальный стадион.
Фото olympics.com
Пекинский национальный плавательный комплекс.
Государственный дворец спорта Пекина.
Фото olympics.com
Спортивный центр «Укэсон».
Паралимпийская деревня Пекина.
Фото olympics.com
Национальный горнолыжный центр.
Фото Getty Images
Олимпийская деревня Яньцина.
Фото olympics.com
Национальный биатлонный центр Чжанцзякоу.
Снежный парк Геньтин.
Фото olympics.com
Олимпийская деревня Чжанцзякоу.
Фото olympics.com
«Летящий» факел Паралимпийских игр.
Фото olympics.com
Волонтер Олимпиады.
Фото Reuters
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Расписание, сборная России, фавориты, талисман, стадионы и деньги зимнего соревнования.

Где и когда пройдет Паралимпиада-2022: даты и место проведения Игр

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.

Около 736 спортсменов из 50 стран примут участие в данном спортивном событии. Пекин станет первым городом, в котором пройдет зимняя и летняя Паралимпиада. Атлеты выступят в 78 различных соревнованиях в шести видах спорта, поделенных на две категории — на льду и на снегу.

Паралимпиада-2022 в Китае по аналогии с Олимпийскими играми-2022 пройдет в трех территориальных зонах: Яньцине, Пекине и Чжанцзякоу на шести площадках.

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Талисман Паралимпийских игр 2022 года в Пекине: как выглядит

Официальным талисманом зимней Паралимпиады-2022 в Пекине стал бумажный фонарик по имени Сюэ Жун Жун. Он символизирует собой традиции Китая, которые связаны с праздником, процветанием и яркостью. Сияние Сюэ Жун Жуна в районе логотипа Игр-2022 означает дружбу, тепло и отвагу спортсменов. Название фонарика призывает к большему участию в современной жизни мира людей с ограниченными способностями.

Сюэ Жун Жун. Фото olympics.com
Сюэ Жун Жун.
olympics.com

Какие виды спорта представлены на Паралимпиаде-2022 в Пекине

В зимние Паралимпийские игры-2022 в Китае включены следующие виды спорта:

· горнолыжный спорт;

· лыжные гонки и биатлон;

· сноуборд;

· следж-хоккей;

· керлинг на колясках.

Сборная России на Паралимпийских играх в Пекине: состав и статус

75 спортсменов выступят в составе паралимпийской сборной России на Играх-2022 в Пекине. Общая численность делегации Паралимпийского комитета России составит 190 человек. Российские спортсмены завоевали квоту во все виды спорта, представленные на Паралимпиаде-2022.

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2022 в Пекине под названием сборной Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Спортсмены будут представлять страну без государственного гимна и национального флага из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Виды спорта зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине: как выглядят и система классификации

Горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт на Паралимпиаде. Фото Getty Images
Горнолыжный спорт на Паралимпиаде. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В данных соревнованиях участвуют спортсмены с повреждениями спинного мозга, церебральным параличом, ампутациями, слабовидящие и другие. Горнолыжный спорт на Паралимпиаде представлен тремя дисциплинами — слалом, парасноуборд и слалом-гигант. Они делятся на 11 классификаций: семь для стоячих спортсменов, три — для сидящих, три — для слабовидящих. Парасноуборд проводится только для стоящих.

Биатлон

Биатлон на Паралимпиаде. Фото Getty Images
Биатлон на Паралимпиаде.
Фото Getty Images

Соревнования проходят между спортсменами-инвалидами и с нарушениями зрения. Биатлон у паралимпийцев включает в себя 15 классов: 12 из них — атлеты с физическими недостатками, три — с нарушением зрения. Все спортсмены вместе принимают участие в соревнованиях, но результат при этом определяется в каждом классе отдельно. Для слабовидящих спортсменов специально разработаны звуковые устройства, которые помогают в стрельбе по мишеням.

Лыжные гонки

Лыжные гонки на Паралимпиаде. Фото Getty Images
Лыжные гонки на Паралимпиаде.
Фото Getty Images

Соревнования паралимпийцев по лыжным гонкам подразделяются на 15 классов: девять для стоячих спортсменов, три — для слабовидящих, три — для сидячих. В них принимают участие люди с церебральным параличом, ампутациями, спинальники (необходимость инвалидной коляски), нарушениями зрения и умственной отсталостью.

Следж-хоккей

Следж-хоккей на Паралимпиаде. Фото Getty Images
Следж-хоккей на Паралимпиаде. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Соревнования по следж-хоккею проходят только среди мужчин, у которых есть физические недостатки в нижней части тела. Спортсмены сидят в санях с двумя лезвиями, позволяющими шайбе проскользнуть между ними. Они также используют две палочки с шипами на конце для отталкивания от льда и загиб-клюшку для владения шайбой/броска.

Керлинг на колясках

Керлинг на Паралимпиаде. Фото Getty Images
Керлинг на Паралимпиаде.
Фото Getty Images

Соревнования проходят между спортсменами, которые используют инвалидную коляску в повседневной жизни. Участники бросают камень с помощью специальной палки. В керлинге на колясках отсутствует классификация, но существуют требования, что все спортсмены должны быть на инвалидной коляске. В керлинге могут принимать участие люди с церебральным параличом или рассеянным склерозом.

Спортивные объекты Паралимпиады-2022 в Пекине: арены и стадионы

Соревнования Паралимпийских игр-2022 пройдут на спортивных объектах, которые расположены в трех кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Представляем вам список главных комплексов, где выступят атлеты.

Спортивные объекты Пекина:

Национальный стадион. Фото olympics.com
Национальный стадион.
olympics.com

Национальный стадион (Пекин) — церемонии открытия и закрытия

Пекинский национальный плавательный комплекс — керлинг на колясках

Пекинский национальный плавательный комплекс.
Пекинский национальный плавательный комплекс.

Государственный дворец спорта Пекина — хоккей на санях

Государственный дворец спорта Пекина. Фото olympics.com
Государственный дворец спорта Пекина.
olympics.com

Паралимпийская деревня Пекина

Паралимпийская деревня Пекина. Фото olympics.com
Паралимпийская деревня Пекина.
olympics.com

Спортивные объекты Яньцина:

Спортивный центр «Укэсон».
Спортивный центр «Укэсон».

Национальный горнолыжный центр — паралимпийский горнолыжный спорт

Национальный горнолыжный центр. Фото Getty Images
Национальный горнолыжный центр.
Фото Getty Images

Олимпийская деревня Яньцина

Олимпийская деревня Яньцина. Фото olympics.com
Олимпийская деревня Яньцина.
olympics.com

Спортивные объекты Чжанцзякоу:

Национальный биатлонный центр Чжанцзякоу.
Национальный биатлонный центр Чжанцзякоу.

Национальный биатлонный центр — паралимпийский биатлон, паралимпийские лыжные гонки

Снежный парк Геньтин. Фото olympics.com
Снежный парк Геньтин.
olympics.com

Снежный парк Геньтин — адаптивный сноуборд

Олимпийская деревня Чжанцзякоу. Фото olympics.com
Олимпийская деревня Чжанцзякоу.
olympics.com

Олимпийская деревня Чжанцзякоу

Зимняя Паралимпиада-2022 в Пекине: где смотреть прямые трансляции соревнований

На данный момент нет точной информации о видеотрансляциях зимней Паралимпиады-2022. Летние Паралимпийские игры в Токио показывали на Первом канале и «Матч ТВ», включая и другие каналы холдинга — «Игра», «Арена» и «Страна».

Призовые на Паралимпиаде-2022 в Пекине: сколько заработают призеры

Паралимпийцы-призеры Игр-2022 в Пекине получат по 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона — за серебро, 1,7 миллиона — за бронзу.

«Летящий» факел Паралимпийских игр. Фото olympics.com
«Летящий» факел Паралимпийских игр.
olympics.com

Расписание и календарь соревнований зимней Паралимпиады-2022 в Пекине

5 марта, суббота

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск, женщины, стоя

Скоростной спуск, мужчины, с нарушением зрения

Скоростной спуск, мужчины, стоя

Следж-хоккей. Команда ПКР — Корея

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Эстония

Биатлон. 6 км, женщины, с нарушением зрения

Биатлон. 6 км, женщины, сидя

Биатлон. 6 км, женщины, стоя

Биатлон. 6 км, мужчины, с нарушением зрения

Биатлон. 6 км, мужчины, сидя

Биатлон. 6 км, мужчины, стоя

6 марта, воскресенье

Лыжные гонки. 15 км, женщины, сидя

Лыжные гонки. 18 км, мужчины, сидя

Горнолыжный спорт. Супер-гигант, женщины, стоя

Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Супер-гигант, мужчины, стоя

Сноуборд. Кросс, женщины

Сноуборд. Кросс, мужчины

Следж-хоккей. Команда ПКР — Канада

Керлинг на колясках. Матч Команда ПКР — Великобритания

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швеция

7 марта, понедельник

Лыжные гонки. 15 км, женщины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 15 км, женщины, стоя

Лыжные гонки. 20 км, мужчины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 20 км, мужчины, стоя

Сноуборд. Кросс, женщины

Сноуборд. Кросс, мужчины

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Корея

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Словакия

8 марта, вторник

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, женщины, стоя

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация, мужчины, стоя

Следж-хоккей. Команда ПКР — США

Керлинг на колясках. Команда ПКР — США

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Китай

Биатлон. 10 км, женщины, с нарушением зрения

Биатлон. 10 км, женщины, сидя

Биатлон. 10 км, женщины, стоя

Биатлон. 10 км, мужчины, с нарушением зрения

Биатлон. 10 км, мужчины, сидя

Биатлон. 10 км, мужчины, стоя

9 марта, среда

Лыжные гонки. Спринт, женщины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. Спринт, женщины, сидя

Лыжные гонки. Спринт, женщины, стоя

Лыжные гонки. Спринт, мужчины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. Спринт, мужчины, сидя

Лыжные гонки. Спринт, мужчины, стоя

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Латвия

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Швейцария

10 марта, четверг

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины, стоя

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Канада

Керлинг на колясках. Команда ПКР — Норвегия

11 марта, пятница

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины, стоя

Биатлон. 12,5 км, женщины, с нарушением зрения

Биатлон. 12,5 км, женщины, сидя

Биатлон. 12,5 км, женщины, стоя

Биатлон. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения

Биатлон. 12,5 км, мужчины, сидя

Биатлон. 12,5 км, мужчины, стоя

12 марта, суббота

Лыжные гонки. 10 км, женщины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 10 км, женщины, стоя

Лыжные гонки. 10 км, мужчины, сидя

Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, с нарушением зрения

Лыжные гонки. 12,5 км, мужчины, стоя

Лыжные гонки. 7,5 км, женщины, сидя

Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, с нарушением зрения

Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины, стоя

Сноуборд. Бэнг-слалом, женщины

Сноуборд. Бэнг-слалом, мужчины

13 марта, воскресенье

Лыжные гонки. Открытая эстафета 4 x 2,5 км

Лыжные гонки. Смешанная эстафета 4 x 2,5 км

Лыжные гонки. Горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт. Слалом, женщины, стоя

Волонтер Олимпиады. Фото Reuters
Волонтер Олимпиады.
Фото Reuters

Коронавирус и карантинные меры на Паралимпиаде-2022 в Пекине

На Паралимпийских играх-2022 в Пекине из-за пандемии коронавируса будет работать протокол безопасности здоровья спортсменов, который использовался на Олимпиаде. Все участники на время участия в соревнованиях будут находиться в «пузыре» при постоянном тестировании на ковид. Спортсмены смогут посещать только объекты, связанные с Играми в Пекине, — без выхода в город и контакта с местными жителями. Если они не полностью вакцинированы от коронавируса или не имеют медицинского исключения, то им придется пройти карантин в течение 21 дня с момента прибытия. Данный протокол безопасности отражает основные меры, принятые на Олимпиаде-2020 в Токио.

Коронавирус
ПКР
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