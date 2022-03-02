Российские паралимпийцы допущены до Пекина-2022. Благоразумие восторжествовало

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Играх, которые стартуют в Китае 4 марта.

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) после долгих раздумий согласился допустить команды России и Белоруссии на Игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта. Обе сборные будут соревноваться в качестве «нейтральных атлетов», без флага и гимна. Но, во-первых, россияне из-за санкций ВАДА и так должны были стартовать со значительными ограничениями в национальной символике. А после того, как почти три десятка международных федераций поддержали призыв об отстранении наших спортсменов от крупных турниров, за судьбу паралимпийцев, многие из которых успели прибыть в Пекин, было очень тревожно. К счастью, МПК не стал, подобно коллегам из МОК, смешивать спорт с политикой. И это дает надежду на то, что наших спортсменов, которые не первый день взывают к разуму западных функционеров, все-таки слышат.

Проявили волю и настойчивость

МПК до сих пор действовал в отношении российских паралимпийцев крайне жестко, правда, во всех предыдущих случаях наша сборная страдала исключительно из-за допинговых обвинений. В 2016 году россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио (тогда белорусский спортсмен Андрей Фомочкин спровоцировал скандал, выйдя на церемонию открытия с российским флагом). В 2018 году мы выступали в Пхенчхане как «нейтральные паралимпийские спортсмены», а в 2020-м в Токио — под флагом Паралимпийского комитета России, также с запретом на триколор. Однако демонстрировать непримиримость к допингу — это одно (даже если оставить в стороне дискуссию о докладе Макларена и базе данных Московской антидопинговой лаборатории). А выгонять с Паралимпиады под политическими лозунгами 70 россиян с ограниченными возможностями — это совсем другое.

В итоге, руководствуясь примерно одними и теми же исходными данными, что и МОК два дня назад, МПК пришел к диаметрально противоположным выводам. Скорее всего, серьезную роль здесь сыграла позиция китайской стороны — голос организаторов Паралимпиады наверняка был очень весомым.

— Все это очень позитивно в том беспрецедентном давлении, которое оказывается на всех граждан России, — отметил в разговоре с «СЭ» депутат Госдумы и паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. — Нужно выразить благодарность не только международному сообществу паралимпийцев, но и Пекину. Они проявили свою волю, настойчивость о допуске наших спортсменов на Играх. Каждый спортсмен ждет эти соревнования, иногда ждет очень долго. Давайте пожелаем нашим спортсменам удачи на Паралимпийских играх. Будем болеть за них и переживать!

Самое главное сейчас — это участие

Медали паралимпийцев из России и Белоруссии не будут учитываться в медальной таблице Пекина-2022. Но, во-первых, при желании их можно легко посчитать из без ПКР. А во-вторых, на Паралимпиадах командный зачет не столь важен, как на Олимпийских играх. Спорт для людей с ограниченными возможностями — это больше про личное преодоление, и медальные планы здесь никогда не ставятся. Четыре года назад наши паралимпийцы стали вторыми в общем зачете Пхенчхана-2018 после сборной США (у нас было 24 медали — 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). Но любой наш участник Паралимпиады — и Пекина, и Токио, и Пхенчхана, и всех предыдущих Игр — герой только по факту выхода на старт.

— Самое главное сейчас — это участие, — отметил в разговоре с «СЭ» председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Мы видим, что атака идет по всем направлениям. Знаю, что на Паралимпийский комитет тоже было давление, они колебались, когда принимали это решение. Благодарим, что наших спортсменов отстояли. А что касается медального зачета: все понимают, что Россия — претендент на первую тройку. А то если мы победим в общем зачете, то это будет просто катастрофа для наших недругов. Они этого не простят. А нашим ребятам желаю удачи и успехов.

Лучик надежды

Не исключено, что еще одним из факторов в нашу пользу стало то, что МПК сейчас возглавляет бразилец Эндрю Парсонс, а руководители большинства международных федераций, которые ввели санкции против наших страны, — граждане стран Европы и Северной Америки. Но, несмотря на весь оптимизм в нынешней ситуации, стоит сказать, что нейтральный статус доставит россиянам дополнительные неудобства: возможно, придется заклеивать логотипы ПКР на форме, под запрет попадет даже концерт Чайковского, который ранее использовался вместо нашего гимна, могут быть и другие ограничения.

— Оставляя в стороне наше отношение к причинам столь сурового наказания ПКР, мы полностью принимаем решение Международного паралимпийского комитета и будем выполнять его в полном объеме, — приводит пресс-служба ПКР комментарий и.о. главы организации Павла Рожкова. — Мы надеемся, что Игры пройдут в атмосфере дружественности, взаимопонимания, взаимного уважения и докажут, что даже в кризисные моменты понятие «паралимпийская семья» — это не пустой звук.

Часть российской команды по дороге в Пекин столкнулась с серьезными логистическими проблемами (в частности, при вылете из Италии). Но, будем надеяться, все их в итоге удастся преодолеть. Не исключено, будут политические провокации и во время самих Игр, хотя китайская сторона и гарантировала безопасность, а антиковидные меры сильно ограничивают общение в «паралимпийском пузыре». Но главное — наши спортсмены смогут реализоваться в том, к чему готовились на протяжении четырех лет. Ну и в целом появляется лучик надежды на то, что среди международных спортивных функционеров тоже есть благоразумные люди.