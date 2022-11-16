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«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Павел Рожков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Паралимпийские игры.
Фото Global Look Press
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Павел Рожков должен был защищать интересы страны на генассамблее МПК.

16 ноября в Берлине стартует внеочередная генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. Делегаты должны обсудить и вынести ряд важных решений, однако российских представителей на заседании не будет.

Членам нашей делегации не выдали визы

Наша делегация должна была отправиться в Берлин в составе двух человек: президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и руководителя международного аппарата ПКР Екатерины Прониной. Однако накануне генассамблеи на сайте организации вышло заявление пресс-службы:

«Руководство МПК не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР. Власти Германии отвергли запрос МПК в выдаче виз, что является беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается штаб-квартира МПК. Визы не были выданы делегатам других Национальных паралимпийских комитетов. Это вмешательство политики в спорт, что противоречит олимпийским и паралимпийским ценностям», — говорится на сайте ПКР.

Важно понимать, что ни Павел Рожков, ни Екатерина Пронина не присутствуют в санкционных списках. Поэтому подобных оснований для невыдачи визы нашим делегатам нет. Тем более визу для своих делегатов запрашивает Международный паралимпийский комитет.

Таким образом, Рожков сможет участвовать в генассамблее только в режиме видео-конференц-связи. С одной стороны, права голоса ПКР не лишено, но с другой — личное присутствие на заседании больше помогает в налаживании связей с представителями других федераций.

Паралимпийские игры. Фото Global Look Press
Паралимпийские игры.
Фото Global Look Press

На генассамблее решают судьбу ПКР

На текущей внеочередной генеральной ассамблее рассматривается крайне важный для нас вопрос. Члены МПК обсудят и вынесут решение о статусе членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Вот почему так необходимо было присутствие наших делегатов.

В следующий раз могут вообще не позвать. Еще в мае глава МПК Эндрю Персонс заявлял, что членство нашего национального комитета может быть либо приостановлено, либо этого членства нас лишат.

Остальная повестка генассамблеи уже не такая значительная. 17 и 18 ноября участники заседания получат информацию о стратегическом плане организации на 2023-2026 годы и о ходе работы от президента МПК Эндрю Парсонса и других членов организации.

С главами других российских спортивных организаций подобные проблемы с визами для поездок на какие-либо конференции в Европе не возникало. Так в сентябре президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ездила в Цюрих на заседание технического комитета FIS, несмотря на угрозы бойкота норвежской стороны.

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Однако в том же месяце до другого швейцарского города Женевы не смог добраться 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он собирался присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН. Но швейцарцы не выдали ему визу на въезд.

Все же этот случай частный и отличается от ситуации с Павлом Рожковым. В большинстве международные спортивные организации не банят российских представителей и не закрывают перед ними двери, оставляя право голоса.

«Мы должны делиться своим мнением с Россией и Белоруссией. — говорил после недавнего конгресса FIG глава федерации Моринари Ватанабэ. — Кроме того, мы как международная организация обязаны прислушиваться к их мнению. Если мы перекроем коммуникационный трубопровод, мы не сможем способствовать миру».

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