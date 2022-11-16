«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии

Павел Рожков должен был защищать интересы страны на генассамблее МПК.

16 ноября в Берлине стартует внеочередная генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. Делегаты должны обсудить и вынести ряд важных решений, однако российских представителей на заседании не будет.

Членам нашей делегации не выдали визы

Наша делегация должна была отправиться в Берлин в составе двух человек: президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и руководителя международного аппарата ПКР Екатерины Прониной. Однако накануне генассамблеи на сайте организации вышло заявление пресс-службы:

«Руководство МПК не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР. Власти Германии отвергли запрос МПК в выдаче виз, что является беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается штаб-квартира МПК. Визы не были выданы делегатам других Национальных паралимпийских комитетов. Это вмешательство политики в спорт, что противоречит олимпийским и паралимпийским ценностям», — говорится на сайте ПКР.

Важно понимать, что ни Павел Рожков, ни Екатерина Пронина не присутствуют в санкционных списках. Поэтому подобных оснований для невыдачи визы нашим делегатам нет. Тем более визу для своих делегатов запрашивает Международный паралимпийский комитет.

Таким образом, Рожков сможет участвовать в генассамблее только в режиме видео-конференц-связи. С одной стороны, права голоса ПКР не лишено, но с другой — личное присутствие на заседании больше помогает в налаживании связей с представителями других федераций.

Паралимпийские игры. Фото Global Look Press

На генассамблее решают судьбу ПКР

На текущей внеочередной генеральной ассамблее рассматривается крайне важный для нас вопрос. Члены МПК обсудят и вынесут решение о статусе членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Вот почему так необходимо было присутствие наших делегатов.

В следующий раз могут вообще не позвать. Еще в мае глава МПК Эндрю Персонс заявлял, что членство нашего национального комитета может быть либо приостановлено, либо этого членства нас лишат.

Остальная повестка генассамблеи уже не такая значительная. 17 и 18 ноября участники заседания получат информацию о стратегическом плане организации на 2023-2026 годы и о ходе работы от президента МПК Эндрю Парсонса и других членов организации.

С главами других российских спортивных организаций подобные проблемы с визами для поездок на какие-либо конференции в Европе не возникало. Так в сентябре президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ездила в Цюрих на заседание технического комитета FIS, несмотря на угрозы бойкота норвежской стороны.

Однако в том же месяце до другого швейцарского города Женевы не смог добраться 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он собирался присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН. Но швейцарцы не выдали ему визу на въезд.

Все же этот случай частный и отличается от ситуации с Павлом Рожковым. В большинстве международные спортивные организации не банят российских представителей и не закрывают перед ними двери, оставляя право голоса.

«Мы должны делиться своим мнением с Россией и Белоруссией. — говорил после недавнего конгресса FIG глава федерации Моринари Ватанабэ. — Кроме того, мы как международная организация обязаны прислушиваться к их мнению. Если мы перекроем коммуникационный трубопровод, мы не сможем способствовать миру».