«Вымещают злобу и агрессию на паралимпийцах». Российская сторона будет жаловаться в ООН

Временная приостановка членства России в международной паралимпийской организации вызвала бурную реакцию в Москве.

Внеочередная генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в Берлине приняла решение о временной приостановке членства организаций из России и Белоруссии «до дальнейшего уведомления в связи с невозможностью выполнять обязательства по членству в соответствии с Конституцией организации». Обе страны лишены всех прав, за исключением права на апелляцию. Если апелляция не будет удовлетворена, восстановить членство можно не ранее чем через год, когда генассамблея соберется вновь. Все это сильно уменьшает шансы российских и белорусских паралимпийцев на участие в Паралимпиаде 2024 года в Париже. Наша сторона уже заявила, что намерена пожаловаться на дискриминацию в ООН.

Ситуация очень напряженная и сложная

Российская делегация не смогла поехать на заседание из-за невыдачи немецких виз, однако участвовала в ассамблее онлайн. За решение о приостановке членства России высказались 64 делегата, против — 39 при 16 воздержавшихся. Результаты голосования по членству Белоруссии — 54 голоса за отстранение, 45 — против и 18 воздержавшихся. Кроме того, утверждены поправки, позволяющие исполкому МПК «в чрезвычайных ситуациях» вводить экстренные санкции против любых стран. Рестрикции названы «мерами для защиты безопасности, жизнеспособности, целостности и/или справедливости Паралимпийских игр». Фактически такие меры уже принимались в начале марта, когда россияне и белорусы были отстранены от Паралимпиады-2022. Теперь они легализованы задним числом.

— Члены МПК имели возможность высказать свое мнение, также мы заслушали представителей России и Белоруссии, — сообщил глава МПК бразилец Эндрю Парсонс. — В конце концов мы приняли решение приостановить деятельность обоих национальных паралимпийских комитетов с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления. Ситуация, с которой сейчас сталкивается мир спорта, очень напряженная и сложная. Как президент МПК я хочу, чтобы мы жили в мире, где спорт объединяет, позволяя спортсменам соревноваться со своими соперниками в меру своих возможностей в безопасной и надежной среде.

Напомню, что ранее паралимпийская сборная России из-за допинговых обвинений пропустила летние Игры-2016. А затем выступала без флага на Паралимпиадах 2018 и 2020 годов. В общем, к санкциям Паралимпийскому комитету России (ПКР) не привыкать. Однако формулировка «невозможностью выполнять обязанности члена в соответствии с Конституцией» вызывает недоумение. Согласно этому документу, ПКР обязан: участвовать в работе МПК, платить ежегодный членский взнос, соблюдать все уставы, кодексы, правила и нормы организации, своевременно реагировать на официальные запросы, а также уважать права и обязанности спортсменов, изложенные в уставе МПК. Что именно из этого «невозможно выполнять» — не совсем понятно.

Олимпиада и Паралимпиада-2024 пройдут в Париже. Фото AFP

Лицемерие и дву личность МПК

По мнению Паралимпийского комитета России, решение о приостановке членства в МПК является «незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу». «В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, а также нарушение ПКР «олимпийского перемирия», — говорится в заявлении российской организации. — Между тем МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств... Отметим, что ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить «олимпийское перемирие» и, следовательно, не могут нести за это ответственность».

Античная традиция «олимпийского перемирия» была возрождена ООН в 1992 году, и с тех пор перед каждыми Играми глава ООН рекомендует всем странам мира приостановить вооруженные конфликты на время Олимпиады и Паралимпиады. Однако это не более чем пожелание — «олимпийское перемирие» за три десятилетия многократно нарушалось без каких-либо последствий для нарушителей. В феврале этого года глава МОК Томас Бах обвинял Россию в пренебрежении рекомендациями ООН, однако впоследствии отказался от этого аргумента в вопросе санкций. А вот МКП, как мы видим, продолжает выдвигает политические обвинения, несмотря на их абсурдность в отношении спортсменов с ограниченными возможностями.

— МПК утверждает, что ПКР не «осудил нарушение олимпийского перемирия» и хранит «молчание», — говорится в заявлении российской стороны. — Это обвинение... обнажает лицемерие и двуличность МПК, поскольку оно явно противоречит положениям Устава самого МПК и другим положениям МПК, относительно принципиальной аполитичности этой организации и входящих в нее национальных органов... ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с Открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку.

Ничего человеческого не осталось

— Это бесчеловечное и преступное решение, — считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Этим людям нужно ставить памятники, во всем им помогать. Подобные решения попросту лишают наших спортсменов права на жизнь, запрещая им заниматься любимым делом... Нужно идти в суд и оспаривать эти незаконные решения. Любой адекватный суд примет сторону спортсменов-паралимпийцев, которых группа бесчеловечных чиновников лишила права заниматься главным делом жизни. А впоследствии нужно еще посмотреть, кто и на каких основаниях принял подобные решения. Можно было бы выдвинуть иски и против отдельных чиновников.

— В антироссийском угаре решили выместить свою злобу и агрессию на паралимпийцах, — сказал РИА «Новости» член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. — Ничего человеческого не осталось, а такое понятие, как милосердие, выброшено на свалку. Какое отношение к политике, СВО имеют паралимпийцы, люди с ограниченными возможностями, которые, участвуя в спортивных состязаниях, демонстрируют силу духа и целеустремленность?

— Если честно, всех спортсменов уже достали эти отстранения, унижения, — сказал «Известиям» четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов. — Каждый раз паралимпийский комитет идет впереди всех. Томас Бах озвучил, что в спорте не должно быть никакой политики, спорт должен объединять людей, спортсменов. Но Паралимпийский комитет решает иначе. Это вопиющий факт. Прежде чем восстановиться, надо будет выполнить опять кучу критериев. Время уходит, а период отбора к этим играм может закончиться. Думаю, все же и эту неприятность мы тоже переживем, потому что русские паралимпийцы — самые сильные духом, и мы уже это всем доказали.