В Италии из-за коронавируса отменен этап Мировой серии по паралимпийскому плаванию

Этап Мировой серии по паралимпийскому плаванию в Италии отменен из-за коронавируса.

— Мы сожалеем, что ключевой этап на пути Паралимпиады-2020 был отменен, но здоровье и благополучие наших атлетов — главный приоритет во все времена, — приводит слова представителя МПК Кристиан Хольц официальный сайт комитета.

Этап Мировой серии должен был пройти с 27 февраля по 1 марта в провинции Удине. В Италии пять человек умерли от корнавируса, также диагностировано 219 случаев заражения. Были отменены более 40 матчей низших лиг, а также несолько матчей серии А.