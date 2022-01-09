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Скончался десятикратный призер Паралимпийских игр Ирек Маннанов

19:55

В Башкирии скончался заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов, сообщает «Башинформ».

На Паралимпийских играх в Нагано Маннанов в 1998 году стал двукратным чемпионом и двукратным серебряным призером в лыжных гонках. На Играх в Солт-Лейк-Сити в США в 2002 году завоевал серебряные медали в гонках свободным и классическим стилем, а также золото в эстафете. В 2006 году на Паралимпиаде в Турине Маннанов в составе сборной России по лыжным гонкам завоевал серебро в эстафете, а также выиграл золото и серебро в биатлоне.

Он стал 10-кратным чемпионом чемпионата России по лыжным гонкам, четырехкратным серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике в беге на 5000 и 10000 метров среди инвалидов по зрению, а также двукратным чемпионом России.

Дополнительная информация:

https://www.bashinform.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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