Рожков сообщил, что 90 процентов паралимпийцев сборной России вакцинированы перед Играми

Глава российской делегации на зимних Играх в Пекине Павел Рожков сообщил, что российские паралимпийцы на 90 процентов вакцинированы от коронавируса.

«Если у оргкомитета Токио не было требований по обязательной вакцинации, то на Играх в Пекине, если ты не вакцинирован — карантин в 21 день. Находиться там 21 день, не тренироваться, не выступать — таких возможностей нет. На сегодняшний день уже 90 процентов нашей команды полностью вакцинировано. По сравнению с Токио этот процесс идет легче — все все видят, все все понимают», — цитирует Рожкова ТАСС.