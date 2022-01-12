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Рожков сообщил, что 90 процентов паралимпийцев сборной России вакцинированы перед Играми

08:46

Глава российской делегации на зимних Играх в Пекине Павел Рожков сообщил, что российские паралимпийцы на 90 процентов вакцинированы от коронавируса.

«Если у оргкомитета Токио не было требований по обязательной вакцинации, то на Играх в Пекине, если ты не вакцинирован — карантин в 21 день. Находиться там 21 день, не тренироваться, не выступать — таких возможностей нет. На сегодняшний день уже 90 процентов нашей команды полностью вакцинировано. По сравнению с Токио этот процесс идет легче — все все видят, все все понимают», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13402455

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Виктория Кравченко все материалы автора
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