Украинский паралимпиец дисквалифицирован на два года за допинг

Чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и четырехкратный призер Паралимпийских игр Ярослав Денисенко дисквалифицирован до 9 августа 2023 года.

Накануне Паралимпиады в Токио 30-летний украинец сдал положительный тест на запрещенное вещество гидрохлоротиазид. Результаты жителя Полтавы, выступающего в категории незрячих пловцов, аннулированы начиная с июля 2021 года. В Играх-2020 Денисенко участия не принимал.

Ярослав завоевал четыре серебряные медали на Паралимпийских играх в Рио-2016 на дистанции 100 и 400 м вольным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексным стилем, а также пять золотых медалей на чемпионате Европы в 2018 году и занял первое место на дистанции 50 метров вольным стилем на ЧМ-2013. Пловец женат на Катерине Денисенко, спортсменке из олимпийской сборной Украины в Токио-2020.