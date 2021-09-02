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Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

15:39
Медаль Паралимпийских Игр в Токио. Фото Getty Images
Медаль Паралимпийских Игр в Токио. Фото Getty Images

Сборная России опустилась со второго на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Сегодня, 2 сентября, россияне завоевали три серебряные и пять бронзовых наград.

На счету сборной России 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место снова заняла Великобритании (33-27-35). Лидировать продолжает команда Китая (77-46-44).

Завтра, 3 сентября, будет разыграно 55 комплектов медалей. Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Медальный зачет соревнований — здесь

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Виктория Кравченко все материалы автора

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