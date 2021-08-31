Российский пловец Николаев выиграл золото Паралимпиады в Токио

Россиянин Андрей Николаев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 м вольным стилем. Его результат — 4 минуты 25,16 секунды.

Вторым стал итальянец Альберто Амодео (отставание — 0,77 секунды), замкнул тройку американец Мэтью Торрес (+3,31).

Спортсмены выступали в категории S8 (различные формы инвалидности, ампутации и церебральный паралич).

Ранее на Паралимпийских играх в Токио 20-летний Николаев завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады (3 золотые, 12 серебряных и 33 бронзовые награды). Лидирует сборная Китая (59-37-31), на втором месте команда Великобритании (28-22-23).