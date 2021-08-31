Российские пловцы завоевали золото Паралимпиады в эстафете 4x100 метров

Сборная России по плаванию выиграла золотые медали Паралимпиады в Токио (Япония) в смешанной эстафете 4x100 метров.

Команда в составе Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой, Ильнура Гарипова и Владимира Сотникова преодолела дистанцию за 3.53,79 минуты.

Серебро выиграли представители Бразилии, бронзовые медали — у сборной Украины.

Плавание.

Мужчины. Эстафета 4 х 100 м вольный стиль

Сборная России — золото с паралимпийским рекордом