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Российские пловцы завоевали золото Паралимпиады в эстафете 4x100 метров

14:11

Сборная России по плаванию выиграла золотые медали Паралимпиады в Токио (Япония) в смешанной эстафете 4x100 метров.

Команда в составе Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой, Ильнура Гарипова и Владимира Сотникова преодолела дистанцию за 3.53,79 минуты.

Серебро выиграли представители Бразилии, бронзовые медали — у сборной Украины.

Плавание.

Мужчины. Эстафета 4 х 100 м вольный стиль

Сборная России — золото с паралимпийским рекордом

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Виктория Кравченко все материалы автора

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