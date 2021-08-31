Российские пловцы завоевали золото Паралимпиады в эстафете 4x100 метров
14:11
Сборная России по плаванию выиграла золотые медали Паралимпиады в Токио (Япония) в смешанной эстафете 4x100 метров.
Команда в составе Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой, Ильнура Гарипова и Владимира Сотникова преодолела дистанцию за 3.53,79 минуты.
Серебро выиграли представители Бразилии, бронзовые медали — у сборной Украины.
Плавание.
Мужчины. Эстафета 4 х 100 м вольный стиль
Сборная России — золото с паралимпийским рекордом
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