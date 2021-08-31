Путин поздравил Асташова, Кулятина и Свиридова с золотом Паралимпиады

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов Михаила Асташова, Антона Кулятина и Владимира Свиридова с победами на Паралимпиаде в Токио.

«Поздравляю вас со вторым золотом Паралимпийских летних игр в Токио.

Вы вновь проявили отличные спортивные качества — несгибаемый характер, силу духа и мастерство, в напряженной борьбе обошли опытных соперников, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в паралимпийском велоспорте. Вашими триумфальными победами гордятся товарищи по команде, российские болельщики, вся страна", — сказал президент в адрес Асташова.

«От души поздравляю вас с победой. В свой день рождения вы стали чемпионом Паралимпийских летних игр, порадовали своим триумфом всех, кто болел за вас, помогал на пути к успеху. Завоеванное вами золото — заслуженная награда за ваш талант, целеустремленность, годы напряженных тренировок. Молодец!» — сказал глава государства о Кулятине.

Также президент отметил достижение Свиридова.

«Примите теплые поздравления с отличным выступлением в Токио.

В соревнованиях по толканию ядра вы продемонстрировали настоящий спортивный характер и волю к победе, установили мировой рекорд и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета. Искренне рад за вас", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Велогонщик Асташов выиграл золото в шоссейной гонке с раздельным стартом. Дистанцию 16 км он преодолел за 24 минуты 53,37 секунды. Кулятин стал первым в беге на 1500 м для спортсменов с нарушением зрения. Свиридов выиграл золото в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.