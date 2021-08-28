Российские лучники завоевали бронзу Паралимпиады в миксте
13:54
Российские лучники на Паралимпиаде-2020 завоевали бронзовую медаль в смешанных командах.
Елена Крутова и Алексей Леонов в поединке за третье место победили Южную Корею со счетом 132:127 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Сборная России занимает третье место в медальном зачете (13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых наград).
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа
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