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Путин поздравил Прокофьеву, Яремчука и Жданова с золотом Паралимпиады

13:41
Роман Жданов. Фото Getty Images
Роман Жданов. Фото Getty Images
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российского легкоатлета Александра Яремчука и россиянку Елену Прокофьеву, выступающую в настольном теннисе, с победами на Паралимпиаде в Токио.

26-летний Яремчук победил в соревнованиях по бегу на 1 500 м. 50-летняя Прокофьева в финале победила француженку Леа Ферне со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5.

Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

«На дистанции 1 500 м вы были быстрее и собраннее именитых соперников, уверенно доказали, что достойны быть первым. Своим победным выступлением продолжили «золотой счет» нашей сборной», — сказал президент в адрес Яремчука.

«Отличная спортивная подготовка, выдержка, настрой на победу — вот те слагаемые, которые позволили вам одолеть достойных соперниц, стать чемпионкой XVI Паралимпийских летних игр», — сказал президент про Прокофьеву.

Позже на сайте Кремля также было опубликовано поздравление Роману Жданову, который победил на Паралимпийских играх в соревнованиях по плаванию в дисциплине 150 метров комплексным плаванием с мировым рекордом.

«Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества. Такой успех стал возможен благодаря Вашему исключительному трудолюбию, целеустремленности и поистине несгибаемому характеру», — говорится в телеграмме.

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Роман Шишов все материалы автора

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