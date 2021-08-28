Российский рапирист Нагаев завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио
12:19
Российский рапирист Никита Нагаев завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках. В матче за третье место он победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11.
Спортсмены выступали в категории А (лица без возможности контролировать свое туловище).
Сборная России занимает третье место в медальном зачете (12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград). Лидирует Китай (22-14-20), на втором месте Великобритания (13-11-15).
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа
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