Российский рапирист Нагаев завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио

Российский рапирист Никита Нагаев завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках. В матче за третье место он победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11.

Спортсмены выступали в категории А (лица без возможности контролировать свое туловище).

Сборная России занимает третье место в медальном зачете (12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград). Лидирует Китай (22-14-20), на втором месте Великобритания (13-11-15).

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа