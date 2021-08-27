Россиянин Вдовин завоевал серебро Паралимпиады в беге на 100 метров

Российский бегун Андрей Вдовин стал серебряным призером Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров в классе T37. Его результат 11,18 секунды.

Первым стал американец Ник Мэйхью, который обновил мировой рекорд — 10,95 секунды.

Замкнул тройку Саптойога Пурномо из Индонезии (11,31 секунды). Еще один представитель России Чермен Кобесов занял четвертое место (11,32).

На счету сборной России стало восемь золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград в командном зачете Паралимпиады в Токио.