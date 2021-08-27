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Российские рапиристки завоевали бронзовую медаль Паралимпиады в командном первенстве

12:42

Российские рапиристки завоевали бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в командном первенстве.

В поединке за бронзу российская команда в составе Юлии Майи, Алены Евдокимовой и Виктории Бойковой победили представительниц Гонконга со счетом 46:34.

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Сергей Разин все материалы автора

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