Российские рапиристки завоевали бронзовую медаль Паралимпиады в командном первенстве

Российские рапиристки завоевали бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в командном первенстве.

В поединке за бронзу российская команда в составе Юлии Майи, Алены Евдокимовой и Виктории Бойковой победили представительниц Гонконга со счетом 46:34.