Российские рапиристки завоевали бронзовую медаль Паралимпиады в командном первенстве
12:42
Российские рапиристки завоевали бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в командном первенстве.
В поединке за бронзу российская команда в составе Юлии Майи, Алены Евдокимовой и Виктории Бойковой победили представительниц Гонконга со счетом 46:34.
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