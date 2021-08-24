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Рожков заявил, что делегации России и Украины находились рядом на церемонии открытия Паралимпиады в Токио

17:38

Глава делегации Паралимпийского комитета России (ПКР) и исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что украинская делегация находилась рядом с россиянами на церемонии открытия Игр.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочник кто-то, на ровном месте придумывает», — приводит слова Рожкова РИА Новости.

24 августа комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210824/ukraina-1747059426.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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