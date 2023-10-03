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Президент Паралимпийского комитета России поблагодарил ФОНБЕТ за помощь паралимпийцам

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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поблагодарил букмекерскую компанию ФОНБЕТ за помощь параатлетам.

«Хочу еще раз поблагодарить ФОНБЕТ за то, что смогли найти для нас средства и поддержать наших паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх в Пекине. Для них важно это внимание. Спасибо, что пригласили звезд, таких как Овечкин, Касатонов и Якушев. Они сыграли в следж-хоккей с нашими хоккеистами, и это действительно был праздник на всю страну. И спасибо за те 54 миллиона, которые ФОНБЕТ выделил и раздал нашим ребятам как премиальные, для них они тоже не лишние», — заявил Павел Рожков.

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