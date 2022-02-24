Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 09:34

Подготовка сборной России к Паралимпиаде в Пекине проходит в штатном режиме

Иван Торопцев
Корреспондент

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что подготовка сборной России к Паралимпиаде в Пекине проходит в штатном режиме.

«Подготовка команды к участию в Паралимпийских играх проходит в штатном режиме. В Китае в трех Паралимпийских деревнях работают специалисты Паралимпийского комитета России, которые решают организационные вопросы перед прибытием основной части делегации.

25 февраля в Пекин прилетят команды по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею, а также основная часть административного персонала команды», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13829249
0

Читайте также

Емельяненко разбил лицо 51-летнему Монсону. Но тот красавец: лез в рубку и несколько раз крепко попал
Лига Европы, 1/16 финала: «Бетис» — «Зенит», «Наполи» — «Барселона» и другие матчи
Бруну Фернандеш побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов
Медведев о турнире в Мексике: «Тут очень высокая влажность, жарко играть даже ночью»
Ожирение: как определить и чем оно опасно?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин поблагодарил паралимпийцев за преданность спорту и целеустремленность
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости