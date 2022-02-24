Подготовка сборной России к Паралимпиаде в Пекине проходит в штатном режиме

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что подготовка сборной России к Паралимпиаде в Пекине проходит в штатном режиме.

«Подготовка команды к участию в Паралимпийских играх проходит в штатном режиме. В Китае в трех Паралимпийских деревнях работают специалисты Паралимпийского комитета России, которые решают организационные вопросы перед прибытием основной части делегации.



25 февраля в Пекин прилетят команды по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею, а также основная часть административного персонала команды», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.