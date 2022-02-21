Путин поблагодарил паралимпийцев за преданность спорту и целеустремленность

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной России поблагодарил спортсменов за преданность спорту и целеустремленность, вдохновляющие миллионы людей.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремленности, умения держать удар, который дает миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент поздравил участников встречи с включением в паралимпийскую сборную России. Он отметил, что представить родную страну на таких соревнованиях — мечта для любого спортсмена.

«Вызывает огромное уважение, что, несмотря на имеющиеся заслуги, вы не останавливаетесь на достигнутом, продолжаете тренироваться и брать новые высоты. Вы глубоко понимаете великую ценность гуманизма, человеческого достоинства, равных возможностей», — сказал он.

По словам Путина, Паралимпийским играм нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают спортсмены.

«Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться. Какую же волю, характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений», — заявил президент.

Зимние Паралимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.