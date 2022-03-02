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Сегодня, 17:21

Паралимпийский комитет России будет согласовывать форму атлетов на Играх в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Паралимпийскому комитету России (ПКР) предстоит согласовать новую форму спортсменов на Играх в Пекине с Международным паралимпийским комитетом (МПК). Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

«Уже многие Паралимпийский игры мы согласуем цвета, надписи, всю форму. Она была согласована, но в какой форме мы будем выступать, будем согласовывать с МПК. Другой формы у нас нет, нам предстоит бессонная ночь. Все плакаты ПКР, все надписи наши сотрудники убирают», — цитирует Рожкова ТАСС.

Российские спортсмены выступят в Пекине под флагом МПК. Россияне должны были выступать на Играх в Пекине под флагом с эмблемой ПКР с русской и английской (RPC) аббревиатурами в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Эмблемой команды должно было стать сочетание паралимпийского символа «Агитоса» с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13935083
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