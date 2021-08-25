Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 25 августа

В среду, 25 августа, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны 24 комплекта наград. В медальном зачете первое место занимает Австралия, которая также лидирует по общему количеству наград (10).

Сборная России после первого дня Паралимпиады занимает третье место.