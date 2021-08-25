Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 25 августа
14:55
В среду, 25 августа, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны 24 комплекта наград. В медальном зачете первое место занимает Австралия, которая также лидирует по общему количеству наград (10).
Сборная России после первого дня Паралимпиады занимает третье место.
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|В
|1
|6
|1
|3
|10
|2
|5
|1
|2
|8
|3
|3
|1
|2
|6
|4
|2
|1
|2
|5
|5
|1
|5
|2
|8
|6
|1
|4
|1
|6
|7
|1
|1
|2
|4
|8
|1
|1
|0
|2
|9
|1
|0
|0
|1
|10
|1
|0
|0
|1
|11
|1
|0
|0
|1
|12
|1
|0
|0
|1
|13
|0
|2
|0
|2
|14
|0
|2
|0
|2
|15
|0
|1
|1
|2
|16
|0
|1
|1
|2
|17
|0
|1
|1
|2
|18
|0
|1
|0
|1
|19
|0
|1
|0
|1
|20
|0
|0
|2
|2
|21
|0
|0
|2
|2
|22
|0
|0
|1
|1
|23
|0
|0
|1
|1
|24
|0
|0
|1
|1
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