Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 25 августа

14:55

В среду, 25 августа, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны 24 комплекта наград. В медальном зачете первое место занимает Австралия, которая также лидирует по общему количеству наград (10).

Сборная России после первого дня Паралимпиады занимает третье место.

Страна З С Б В
1
Австралия
 6 1 3 10
2
Китай
 5 1 2 8
3
Россия
 3 1 2 6
4
Италия
 2 1 2 5
5
Украина
 1 5 2 8
6
Великобритания
 1 4 1 6
7
Бразилия
 1 1 2 4
8
Нидерланды
 1 1 0 2
9
Израиль
 1 0 0 1
10
Чили
 1 0 0 1
11
Сингапур
 1 0 0 1
12
Белоруссия
 1 0 0 1
13
США
 0 2 0 2
14
Испания
 0 2 0 2
15
Польша
 0 1 1 2
16
Франция
 0 1 1 2
17
Япония
 0 1 1 2
18
Грузия
 0 1 0 1
19
Венгрия
 0 1 0 1
20
Канада
 0 0 2 2
21
Греция
 0 0 2 2
22
Германия
 0 0 1 1
23
Мексика
 0 0 1 1
24
Узбекистан
 0 0 1 1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Парень пообещал беременной девушке "особый подарок" и убил ее
Фото: Александр Домогаров чудом выжил в страшном ДТП
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд