Российский пловец Андрей Николаев завоевал серебро Паралимпиады в Токио
14:25
Россиянин Андрей Николаев завоевал серебро в плавании вольным стилем на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.
Паралимпиец из России показал время 57,69 секунды.
Золото выиграл австралиец Бен Пофем. Представитель Греции Димостенис Михаленцакис завоевал бронзу.
Плавание
Мужчины. 100 м, вольный стиль
1. Бен Пофем (Австралия)
2. Андрей Николаев (Россия)
3. Димостенис Михаленцакис (Греция)
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