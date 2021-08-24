С тренера команды ПКР на Играх сняли связанные с коронавирусом ограничения
Исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков сообщил, что тренер российской команды на Паралимпиаде не находится больше на карантине. Ранее он сдал положительный тест на коронавирус.
О болезни специалиста стало известно 21 августа. Имя тренера не сообщалось.
«С тренера команды ПКР на Играх в Токио сняты все ограничения, связанные с выявленным 21 августа положительным тестом на ковид. Основанием для принятого решения стало наличие вакцинации, недавно перенесенный COVID-19, результаты осмотра японского врача, серия отрицательных тестов на коронавирус за последние дни и многие другие факторы. Сегодня он вернулся в Паралимпийскую деревню, чтобы продолжить работу со своими спортсменами. Ограничения сняты также с двух контактировавших с ним лиц», — цитирует Рожкова ТАСС.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.
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