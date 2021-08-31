Мамиашвили отреагировал на отказ украинского легкоатлета фотографироваться с россиянами

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался об отказе украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде в Токио.

«Я даже не знаю, как подобные вещи можно комментировать. Считаю себя вменяемым человеком и не понимаю эту глупость и ущербность. В первую очередь Игорь Цветов проявил неуважение не к нашим ребятам, а к себе самому. И никакое уважение к Украине отказ фотографироваться с россиянами не подчеркивает, напротив, он унизил ее. Здесь без лечащего врача разобраться сложно. Самое страшное, что идиоты выдают это за некий патриотизм», — приводит слова Мамиашвили RT.

Украинец завоевал серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Золото выиграл россиянин Дмитрий Сафронов, бронзу взял его соотечественник Артем Калашян.