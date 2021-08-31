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Россиянка Гончарова завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину

14:14

Российская спортсменка Маргарита Гончарова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в Токио в прыжках в длину. Она показала результат 5,29 метра.

Золото выиграла Лука Эклер из Венгрии (5,63 метра). Бронза у Оливии Брин из Великобритании (4,91 метра).

Легкая атлетика

Женщины. Прыжки в длину

1. Лука Эклер (Венгрия)

2. Маргарита Гончарова (Россия)

3. Оливия Брин (Великобритания)

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Екатерина Савостина все материалы автора

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