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Чернышенко отметил несгибаемый характер российских паралимпийцев

15:31
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио.

«Российские паралимпийцы уверенно держатся в тройке лидеров медального зачета, бьют рекорды и пополняют копилку национальной сборной новыми наградами. Сегодня на высшую ступень паралимпийского пьедестала поднялись четыре спортсмена в плавании, легкой атлетике и настольном теннисе, еще девять бронзовых наград принесли спортсмены в настольном теннисе, плавании, фехтовании и стрельбе из лука. По итогам четырех соревновательных дней наша команда продолжает удерживать третью строчку в неофициальном командном зачете — на нашем счету 39 медалей, в том числе 13 золотых, семь серебряных и 19 бронзовых.

Вся страна в эти дни испытывает гордость за паралимпийцев, каждый из которых прошел сложный жизненный путь, но благодаря несгибаемому характеру и стойкости духа смог сосредоточиться на покорении новых спортивных высот. Болеем за российских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио и ждем новых ярких побед», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. Всех российских медалистов за 28 августа можно изучить по этой ссылке.

Расписание соревнований Паралимпиады на сегодня — здесь.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12244303

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Александр Кравченко все материалы автора

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