Соловьева выиграла бронзовую медаль Паралимпиады в беге на 400 метров

Россиянка Анастасия Соловьева стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в беге на 400 метров. Она преодолела дистанцию за 57,59 секунды.

Золотую медаль выиграла Анрун Вейерс из ЮАР, пробежавшая дистанцию за 56,05 секунды. Второй стала Лисбели Вера Андраде (Венесуэла) — 57,32 секунды.

На данный момент у России 39 медалей на Паралимпиаде в Токио: 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых.

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа