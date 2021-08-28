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Соловьева выиграла бронзовую медаль Паралимпиады в беге на 400 метров

15:10

Россиянка Анастасия Соловьева стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в беге на 400 метров. Она преодолела дистанцию за 57,59 секунды.

Золотую медаль выиграла Анрун Вейерс из ЮАР, пробежавшая дистанцию за 56,05 секунды. Второй стала Лисбели Вера Андраде (Венесуэла) — 57,32 секунды.

На данный момент у России 39 медалей на Паралимпиаде в Токио: 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых.

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа

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Александр Кравченко все материалы автора

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