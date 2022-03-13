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«Очень больно и обидно». Паралимпийская чемпионка — об отстранении от Игр

Паралимпийская чемпионка из Белоруссии отреагировала на отстранение от Игр в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратная паралимпийская чемпионка белорусская лыжница Светлана Сахоненко призналась, что новость об отстранении спортсменов из Белоруссии и России от Паралимпиады в Пекине ввергла ее в шок.

«Узнали о недопуске на Игры в Пекине прямо во время тренировки. Это был нереальный шок, непонимание и в то же время беззащитность. Мы все растерянно друг на друга смотрели, не могли осознать. Мы столько труда и здоровья вложили в подготовку, и все было перечеркнуто в один момент. Это было очень больно и обидно. Считаю отстранение нас от Игр в Пекине в корне несправедливым и неправильным», — сказала Сахоненко РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине. Спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220313/paralimpiada-1777923449.html
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