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Сегодня, 18:27

Бах подтвердил участие Паралимпийского комитета России в олимпийском саммите

Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) примет участие в олимпийском саммите.

«Мы находимся в контакте с Международным паралимпийским комитетом, ПКР будут участниками олимпийского саммита», — приводит слова Баха ТАСС.

Мероприятие пройдет 9 декабря в режиме видео-конференц-связи. Участниками саммита также станут президенты Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу и другие.

16 ноября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о приостановке членства ПКР в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
ПКР
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