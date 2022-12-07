Бах подтвердил участие Паралимпийского комитета России в олимпийском саммите

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) примет участие в олимпийском саммите.

«Мы находимся в контакте с Международным паралимпийским комитетом, ПКР будут участниками олимпийского саммита», — приводит слова Баха ТАСС.

Мероприятие пройдет 9 декабря в режиме видео-конференц-связи. Участниками саммита также станут президенты Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу и другие.

16 ноября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о приостановке членства ПКР в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.