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Сегодня, 12:06

Тренер паралимпийской сборной России Громова: «России надо выступать в Азии»

Мария Гусева
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Старший тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова оценила вероятность выступления российских спортсменов в Азии.

«Переход в Азию? Раньше у нас не было возможности участвовать и в Кубке мира — мы ездили по России на соревнования, — цитирует Sport24 Громову. — Надо отметить, что в Азии не так развиты лыжи, но почему бы там не выступать? Мы, например, Китаю помогали. Поэтому не вижу причин, препятствующих участвовать в Азии, а потом возвращаться на европейский уровень. Не будет обратной дороги? Ерунда! Понимаете, у спортсменов жизнь коротка — надо выступать! Рано или поздно мы вернемся на международную арену. Только когда, непонятно».

9 декабря Олимпийский совет Азии (ОСА) на Олимпийском саммите предложил содействовать участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой ОСА в азиатском регионе.

В конце февраля нынешнего года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: Sport24
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