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Сегодня, 21:05

Поцелуй Овечкиных, танец Загитовой и стиль Кокорина: российские спортсмены встретили Новый год

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр и Анастасия Овечкины, Алина Загитова, Александр Кокорин.
Фото Соцсети
Варвара Субботина и Александр Никишин.
Фото Соцсети
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2023 год наступил во всем мире.

В этом материале «СЭ» мы покажем, как спортсмены из России отпраздновали Новый год. Кто-то отмечал его в кругу семьи, а некоторые провожали 2022-й с друзьями.

Александр Кокорин

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин серьезно проработал стильный образ. Он встретил Новый год в пиджаке с собственными инициалами и в желтых очках. Отдельного внимания заслуживают разноцветные кроссовки. В комментариях игрока сравнивают с британским певцом Элтоном Джоном (из-за очков).

«Чувствую, это будет мой лучший год», — написал Кокорин под постом.

Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» и сборной России вместе с супругой Дарьей сделали новогоднее фото на фоне украшенной елки и камина. Получилось уютно и по-домашнему.

Валерия и Дарья Карпины. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Александр Соболев

Нападающий «Спартака» Александр Соболев с женой Еленой и сыном Сергеем встретили Новый год в одинаковых белых костюмах.

Дмитрий Баринов

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов отметил Новый год в кругу семьи и пожелал всем крепкого здоровья.

Дмитрий Баринов с семьей. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Антон Шунин

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин выбрал одинаковый цвет одежды для всей семьи. Пользователи соцсетей уже провели параллель с героями фильма «Семейка Аддамс».

Антон Шунин с семьей. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оригинально отпраздновал Новый год на лыжах и в костюме Деда Мороза. Зачем вообще нужен отдых?

Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в ночь на 1 января оформил хет-трик в ворота «Монреаля» (9:2) в регулярке НХЛ. Через несколько часов после игры 37-летний хоккеист вместе с супругой Анастасией встретили Новый год поцелуем и в шикарных нарядах.

Александр и Анастаси Овечкины. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Александр Овечкин забивает гол. Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?

Сергачев, Василевский, Наместников и Кучеров

Российская четверка «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев, Андрей Василевский, Владислав Наместников, Никита Кучеров поздравили подписчиков с 2023-м годом совместной фотографией на улице.

Михаил Сергачев, Андрей Василевский, Владислав Наместников, Никита Кучеров. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Хачанов, Медведев, Рублев

Теннисисты Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев встретили Новый год в Австралии, где готовятся к турниру Australian Open.

«С Новым годом всех, друзья. Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли», — написал Хачанов под снимком с Медведевым.

Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила подписчиков с Новым годом и зажигательно станцевала с сестрой Сабиной на фоне елки.

Александра Трусова

Серебряная призерка Олимпиады-2022 Александра Трусова поздравила поклонников в разноцветном платье и в компании своих любимых собак.

Камила Валиева и Ангелина Мельникова

На катке ВДНХ в Москве новогоднюю ночь встретили вместе олимпийские чемпионки Камила Валиева и Ангелина Мельникова. Компанию им составили Елена Еремина и Ева Уварова.

Камила Валиева, Ангелина Мельникова, Елена Еремина и Ева Уварова. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила подписчиков с наступлением Нового года в коротких шортах и топе.

«Никаких надежд, никаких желаний, лишь бы не было хуже!» — написала спортсменка.

Варвара Субботина и Александр Никишин

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина и ее парень, защитник СКА Александр Никишин отметили Новый год в кругу семьи.

Варвара Субботина и Александр Никишин. Фото Соцсети
Варвара Субботина и Александр Никишин.
Фото Соцсети

Юлия Ефимова

Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова поздравила россиян с праздником, катаясь на горных лыжах.

Юлия Ефимова. Фото Соцсети
Фото Соцсети
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Александр Кокорин
Александр Овечкин
Алина Загитова
Ангелина Мельникова
Даниил Медведев
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