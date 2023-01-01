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Сегодня, 17:10

Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?

Кирилл Бурдаков
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Александр Овечкин забивает гол.
Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь по московскому времени Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем» (9:2) и довел результативный счет в регулярных чемпионатах НХЛ до 806 голов.

Российский форвард укрепился на второй позиции в истории лиги. Отставание от главной карьерной цели — рекорда Уэйна Гретцки — составляет теперь 88 голов.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В 2022-м капитан «Вашингтона» забросил 52 шайбы. Чаще него в календарном году отличались только шесть хоккеистов, в том числе и другой российский форвард — Кирилл Капризов из «Миннесоты». Лучшим снайпером года оказался американец Остон Мэттьюс из «Торонто», поразивший ворота соперников 58 раз.

Лучшие снайперы 2022 года в НХЛ.

В игре с «Монреалем» Овечкин оформил 30-й хет-трик в карьере. Чаще него по три шайбы забрасывали Фил Эспозито (32), Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и владеющий вечным рекордом (50) Уэйн Гретцки.

Лидеры НХЛ по хет-трикам.

По числу игр с двумя и более голами Овечкин занимает второе место после Гретцки. Правда, разделяют лидеров аж 25 дублей. Тройку и здесь замыкает Бретт Халл, который за свою долгую карьеру оформил 158 дублей.

Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ.

В историческом рейтинге бомбардиров Александр в очередной раз обогнал своего вечного конкурента Сидни Кросби. На счету российского форварда, вышедшего на 17-е место, 1455 очков. В активе у Кросби 1452 балла, у занимающего второе место среди европейцев Теему Селянне — 1457.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин празднует один из&nbsp;трех голов в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (9:2) 31&nbsp;декабря. «Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
Уэйн Гретцки
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«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 24 12 54
2 Нью-Джерси 36 23 13 48
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 34 18 16 38
6 Флорида 37 16 21 36
7 Оттава 36 16 20 35
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 35 8 27 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Эдмонтон 38 20 18 42
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 38 11 27 29
8 Анахайм 37 10 27 24
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
1.01 00:00
Вашингтон – Монреаль
 9 : 2
1.01 00:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 2 : 4
1.01 01:00
Тампа-Бэй – Аризона
 5 : 3
1.01 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 2 : 5
1.01 03:00
Детройт – Оттава
 4 : 2
1.01 03:00
Колорадо – Торонто
 2 : 6
1.01 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 5 : 2
1.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 3 : 2
1.01 06:00
Эдмонтон – Виннипег
 1 : 2
1.01 23:00
Нью-Джерси – Каролина
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

34 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

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