Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?

Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь по московскому времени Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем» (9:2) и довел результативный счет в регулярных чемпионатах НХЛ до 806 голов.

Российский форвард укрепился на второй позиции в истории лиги. Отставание от главной карьерной цели — рекорда Уэйна Гретцки — составляет теперь 88 голов.

В 2022-м капитан «Вашингтона» забросил 52 шайбы. Чаще него в календарном году отличались только шесть хоккеистов, в том числе и другой российский форвард — Кирилл Капризов из «Миннесоты». Лучшим снайпером года оказался американец Остон Мэттьюс из «Торонто», поразивший ворота соперников 58 раз.

В игре с «Монреалем» Овечкин оформил 30-й хет-трик в карьере. Чаще него по три шайбы забрасывали Фил Эспозито (32), Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и владеющий вечным рекордом (50) Уэйн Гретцки.

По числу игр с двумя и более голами Овечкин занимает второе место после Гретцки. Правда, разделяют лидеров аж 25 дублей. Тройку и здесь замыкает Бретт Халл, который за свою долгую карьеру оформил 158 дублей.

В историческом рейтинге бомбардиров Александр в очередной раз обогнал своего вечного конкурента Сидни Кросби. На счету российского форварда, вышедшего на 17-е место, 1455 очков. В активе у Кросби 1452 балла, у занимающего второе место среди европейцев Теему Селянне — 1457.