Немецкий бодибилдер умер при загадочных обстоятельствах. Месяц назад его укусил огромный пес

Известный культурист Кевин Гербхардт скончался в 31 год после операции на ноге.

Не успел мир бодибилдинга оправиться от смерти португальца Марко Луиша, как случилась новая трагедия — умер немецкий культурист Кевин Гербхардт. 31-летний бодибилдер неоднократно становился победителем крупнейших международных соревнований и пользовался авторитетом. Однако на сцене его не видели с 2021 года. Гербхардт долго боролся с травмами, но далеко не факт, что погубил его именно спорт. Ведь в апреле мужчину укусил огромный бойцовский пес.

Так и не оправился от нападения собаки

Еще одна трагическая смерть бодибилдера. Немецкий спортсмен Кевин Гербхардт скончался всего через несколько недель после серьезной операции на колене в возрасте 31 года. В последний раз о Гербхардте интересующиеся бодибилдингом фанаты могли услышать в конце апреля, когда немец в социальных сетях сообщил, что приходит в себя после процедуры по восстановлению разорванного сухожилия в колене. Кевин выложил фотографию своих суставов с подписью «Время лечит все поломки!».

Фото из соцсетей Кевина Гербхардта

И вот теперь сообщается, что Гебхардт был найден мертвым в своей квартире в Германии. Причина смерти публично не озвучивается. Новость о смерти товарища впоследствии подтвердил известный тренер по бодибилдингу Милош Сарцев. Он отдал дань уважения коллеге в соцсетях. «Мы потеряли еще одного железного брата. Я знал Кевина с тех пор, как он пришел в наш спорт в 2018 году, — написал Милош. — Гебхардт был добрым и милым человеком, очень увлеченным бодибилдингом и трудолюбивым. Я по-настоящему опустошен этой новостью и приношу соболезнования его девушке и его семье. Да упокоится он с миром».

Тренер Сарцев добавил, что последний раз общался с Гебхардтом в прошлом году, когда немец планировал выступить на выставках в Аликанте и Португалии, но в конечном итоге отказался от этих планов, хотя подготовка заняла почти 16 месяцев. В интервью немецкому порталу Gannikus.de четыре года назад Гебхардт объяснил, что сотрудничество с Сарцевым всегда было конструктивным. Тогда он отметил увеличение дозировок веществ, повышающих работоспособность, но в этом не было ничего необычного, допинг в бодибилдинге — часть тренировочного процесса.

Только вот говорить, что именно активные биовещества довели Кевина до могилы, без дополнительной информации явно преждевременно. Все-таки Гербхардт не так давно пережил серьезный укус бойцовского пса весом более 50 килограмм. Другой на его месте, возможно, умер бы сразу, однако физическая подготовка помогла Кевину в тот момент пережить это происшествие. Однако мы не знаем, как эта ситуация повлияла на здоровье культуриста в дальнейшем. Так или иначе, он провел больше месяца в больнице и выходил из нее на костылях, а планы по возвращению в соревнования если и были, то их пришлось отложить.

Фото из соцсетей Кевина Гербхардта

Четвертая загадочная смерть бодибилдера за весну

Любовь Гебхардта к бодибилдингу открылась, еще когда он был подростком. Поднимать тяжести Кевин стал с 14 лет, когда впервые посетил тренажерный зал со своим дядей. В 16 отправился на «Мистер Вселенная», пусть сначала и в качестве зрителя вместе со своим первым тренером. Но вот прошло меньше двух лет, и Кевин Гебхардт впервые вышел на сцену соревнований. Первые свои отборочные турниры серии EVLS Кевин выиграл в Праге 2018 года, показав свой лучший результат в истории соревнований, и получил профессиональную карту Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

В дальнейшем он неоднократно финишировал в десятке лучших на различных соревнованиях, включая Yamamoto Cup Pro 2021 года и Egypt Pro 2021 года. Его последним соревнованием стал EVLS Prague Pro в ноябре 2021 года, где он занял 10-е место. В дальнейшем он выступал в Национальной ассоциации бодибилдеров NABBA (National Amateur Body-Builders' Association), в Международном национальном атлетическом комитете NAC (National Athletic Committee International) и, наконец, в Немецкой ассоциации бодибилдинга и фитнеса DBFV (Deutsche Bodybuilding- und Fitness-Verband).

Самая высокая спортивная цель в бодибилдинге — квалификация на «Мистер Олимпия» — так и не была достигнута. В последний раз Кевин выходил на сцену в 2021 году на шоу «Romania Pro», где занял 16-е место. Несмотря на не самый поражающий воображение послужной список, Гербхардт был любимой фигурой в сообществе бодибилдеров. Недавно он начал тренировать молодых спортсменов и считался многообещающим наставником. Смерть Гебхардта стала огромным ударом для сообщества бодибилдинга, которое совсем недавно потеряло трех других спортсменов. Менее двух недель назад испанский бодибилдер Ксиско Серра умер в возрасте 50 лет, после того как пережил рак и опасный для жизни перитонит.

В прошлом месяце бразильский бодибилдер и влиятельный человек в области фитнеса Жонас Фильо был доставлен в больницу с тяжелой формой коронавируса. Вскоре после госпитализации он поделился своими фотографиями в респираторе в своем профиле, подписав пост: «Только Бог знает боль и слезы клоуна». Впоследствии Жонас умер от пневмонии в возрасте 29 лет. И, наконец, португалец Марко Луиш умер прямо во время фестиваля FIBO Power. Его смерть открыла новый виток дискуссий о вреде бодибилдинга и употребления стероидов, которые постоянно используются в этом виде спорта.