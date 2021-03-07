Шарапова показала любимый алкоголь, Клишина идеальное тело, а Емельяненко хочет драться с Джиганом

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

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Алексей Смертин стал победителем Байкальского ледового марафона

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