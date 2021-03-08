Касаткина и пончик, Дзюба-Бурунов, сердечко от Джордана. Красота и поздравления звезд на 8 марта
Дарья Касаткина выложила яркое фото и поздравление.
Артем Дзюба передает поздравления устами известного актера Сергея Бурунова.
Аделина Сотникова желает, чтобы все женщины сияли ярче звезд.
Сборная России по футболу подготовила свое поздравление.
Джаспер поздравляет всех девушек с праздником. Юлия Ефимова присоединяется.
Поздравление от «Зенита».
Мария Шурочкина сама записала креативное видео.
У Елизаветы Туктамышевой нашлись слова не только для женщин, но и для любимого тренера Алексея Мишина, который 8 марта отпраздовал большой юбилей — 80 лет.
Федор Кудряшов и много приятных слов для своих главных женщин.
Вчера Джордан Ларссон порадовал всех красно-белых мужчин, сегодня настало время поздравить и женщин в посте «Спартака».
Дмитрий Тарасов подобрал красивые слова для всех девушек.
Инна Жиркова уже получила подарки от любимого мужа Юрия и делится своей красотой в соцсетях.
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