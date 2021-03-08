Касаткина и пончик, Дзюба-Бурунов, сердечко от Джордана. Красота и поздравления звезд на 8 марта

Как спортсмены и спортсменки отмечают в Instagram главный женский день в году — 8 марта.

Дарья Касаткина выложила яркое фото и поздравление.

Артем Дзюба передает поздравления устами известного актера Сергея Бурунова.

Аделина Сотникова желает, чтобы все женщины сияли ярче звезд.

Сборная России по футболу подготовила свое поздравление.

Джаспер поздравляет всех девушек с праздником. Юлия Ефимова присоединяется.

Поздравление от «Зенита».

Мария Шурочкина сама записала креативное видео.

У Елизаветы Туктамышевой нашлись слова не только для женщин, но и для любимого тренера Алексея Мишина, который 8 марта отпраздовал большой юбилей — 80 лет.

Федор Кудряшов и много приятных слов для своих главных женщин.

Вчера Джордан Ларссон порадовал всех красно-белых мужчин, сегодня настало время поздравить и женщин в посте «Спартака».

Дмитрий Тарасов подобрал красивые слова для всех девушек.

Инна Жиркова уже получила подарки от любимого мужа Юрия и делится своей красотой в соцсетях.