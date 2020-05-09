Знаменитый французский лыжник помог доставить на лечение в Швейцарию 10 российских детей

Второй гуманитарный рейс с российскими детьми на борту, которым необходимо лечение в Швейцарии, вылетел в страну в пятницу, сообщило посольство Швейцарии в РФ на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Перелет был организован для детей, страдающих ретинобластомой — редкой формой рака сетчатки. Отмечалось, что метод лечения, позволяющий прямо воздействовать на опухоль, сохранив при этом глаз, разработан в клинике в Лозанне.

По данным посольства, в апреле в дипмиссию обратились 15 семей, чьи дети должны как можно скорее продолжить лечение в клинике. Уточнялось, что посольство старается отправить детей в Швейцарию, несмотря на отмену регулярного авиасообщения между странами. Отмечалось, что дети смогут продолжить лечение «благодаря неравнодушной и щедрой поддержке» Жана-Клода Килли, победителя Зимней Олимпиады 1968 года во всех видах горнолыжных соревнований. Он взял на себя расходы на два гуманитарных авиарейса из Москвы в Женеву 6 мая и 8 мая.