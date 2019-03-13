Журова, Борзаковский, Попов и Вяльбе определят лауреатов гранта для молодых спортсменов

В Москве дан старт заявочной кампании всероссийского благотворительного гранта в поддержку юных спортсменов. Второй год подряд в экспертное жюри вошли звезды российского спорта.

Грант "Заправляем в спорте" призван поддержать юных спортсменов из олимпийских дисциплин. Как и год назад, лауреаты будут определены экспертным жюри.

В его состав вошли 3-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, 2-кратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Шаламова.

Размер гранта составит 100 000 рублей. Победителей также ждут экипировка и тренировки под началом олимпийских чемпионов.