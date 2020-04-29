Журналист объяснил, как лучше провериться на коронавирус

Журналист «СЭ» Кирилл Бурдаков, у которого ранее обнаружили коронавирус, посоветовал сделать компьютерную томографию (КТ) тем, у кого есть симптомы COVID-19.

— Не знаю, имею ли право давать совет — «сходите на КТ». Потому что сейчас это, наверное, тоже опасненько — желающих много, и вдруг среди них попадется кто-то с «ковидом». Так или иначе, узнав свой ошеломляющий диагноз, я сразу написал в несколько рабочих групп в мессенджере и в группы с друзьями и по интересам.

Тем не менее, считаю, если есть какие-то симптомы, лучше провериться. Сейчас надо делать не рентген и тем более не флюорографию, а КТ. Потому что выявление болезни способно дать совсем другой ход ее течения и поможет раньше получить верное лечение. Вероятность возвращения к нормальной жизни будет, наверное, примерно такой же, но намного раньше. Разве приятно находиться в больнице почти месяц, как я? Уж лучше разобраться на пару недель раньше и поскорее «выйти на свободу с чистой совестью». И чистыми легкими.

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