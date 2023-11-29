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Жуков сообщил, что сокращение финансирования массового и спортивного спорта в России не предусматривается

Алина Савинова
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Первый зампред Госдумы Александр Жуков ответил на вопрос, как повлияет на финансирование российского спорта принятый на 2024-2026 годы федеральный бюджет.

«Сокращение финансирования массового и спортивного спорта не предусматривается. Но в целом по физкультуре и спорту есть небольшое снижение в цифрах по сравнению с этим годом. Но это именно по этой статье. Еще идут отчисления от букмекеров на юношеский и массовый спорт. Но тут мне трудно что-то говорить, здесь лучше скажет Министерство спорта, они ведут статистику. В федеральном госбюджете есть небольшое уменьшение на 2024 год. Спортсменам и федерациям надо готовиться к соревнованиям, которые есть в календаре. Плюс вы знаете, какие крупные международные соревнования у нас готовятся — Игры дружбы, БРИКС, киберспорт и так далее», — приводит Metaratings.ru слова Жукова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщал, что все федерации, тренеры, клубы и спортивные школы обеспечены финансированием в полном объеме.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhukov-sokrashenie-finansirovaniya-massovogo-i-sportivnogo-sporta-v-rossii-ne-predusmatrivaetsya-310268/
Александр Жуков
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