Заведено уголовное дело по факту падения российской гимнастки с 8-метровой высоты

Заведено уголовное дело по факту падения с восьмиметровой высоты российской воздушной гимнастки Евгении Асоновой. Спортсменка на международном турнире в Риге упал из-за обрыва ленты на снаряде «Воздушное полотно». Тренер ранее заявил, что в обрыве ленты виноваты организаторы соревнований, которые неправильно закрепили снаряд и не обеспечили оперативную медицинскую помощь.

«Всем привет! Сейчас я уже нахожусь в Москве на реабилитации, точнее сегодня первый ее день, — написала Асонова на странице в соцсети «Вконтакте». — Не могу сказать, что мое самочувствие и чувствительность как-то сильно изменились за эту неделю. Спасибо всем, кто писал и поддерживал и продолжает это делать!

Для тех кто, не в курсе ситуации: 24.11.2019 на международных соревнованиях в Латвии 2-nd international air Аthletics Championship я упала с высоты 7-8 метров из-за того, что порвался трос, на котором висел снаряд. Упала на маты вместе со снарядом на спину. Скорая помощь доставила в больницу, где мне сделали операцию. Сломаны 2 позвонка: 12-й грудной и 1-й поясничный. Повреждён спиной мозг. Нет чувствительности в ногах, также отсутствует чувствительность органов малого таза. Стоит катетор мочеотведения.

Дальнейшие операции не потребуются. Самостоятельно двигаться не могу. Длительное время придется провести в горизонтальном положении, предстоит долгая реабилитация. Врачи пока не могут дать никаких точных прогнозов. В любом случае нужно время, много месяцев реабилитации. Заведено уголовное дело".