Вестибюли 45 станций метро в Москве закроют с 3 мая

С 3 мая Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях, где значительно снизился пассажиропоток в связи с самоизоляцией из-за коронавируса.

«С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы, — цитирует представителя столичного метрополитена «Интерфакс». — Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.

Указано, что будут закрыты выходы в вестибюлях на станциях «Тропарево», «Кропоткинская», «Спортивная», «Красногвардейская», «Динамо», «Аэропорт», «Маяковская», «Мякинино», «Измайловская», «Митино», «Крылатское», «Площадь Революции», «Курская», «Строгино», «Свиблово», «Академическая», «Коньково», «Ботанический сад», «Ясенево», «Беляево», «Щукинская», «Пролетарская», «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Планерная».

Также будут закрыты вестибюли станций «Улица 1905 года», «Александровский сад», «Тульская», «Улица Академика Янгеля», «Южная», «Нахимовский проспект», «Аннино», «Чертановская», «Бибирево», «Улица Скобелевская», «Ломоносовский проспект», «Новопеределкино», «Волжская», «Бутырская», «Борисово», «Марьина Роща», «Марьино», «Хорошевская», «Некрасовка» и «Лухмановская».

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.