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В России за сутки — 1 786 заболевших коронавирусом

11:00
В России за сутки — 1 786 заболевших коронавирусом. Фото Reuters
В России за сутки — 1 786 заболевших коронавирусом. Фото Reuters
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За последние сутки в России подтверждено 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1 124), Московской области (182), Республике Коми (58), Санкт-Петербурге (35) и Ульяновской области (34).

По данным Роспотребнадзора всего на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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