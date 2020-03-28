В России нашли средство против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, — цитирует пресс-служба ведомства руководителя ФМБА России Веронику Скворцову.

Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.

Уточняется, что разработки проведены с учетом рекомендаций ВОЗ и предложены к включению в Методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID?19). Также на основе препарата готовится эффективная и безопасная схема профилактики коронавируса, которая в числе прочего должна помочь эффективно контролировать ее в будущем.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.