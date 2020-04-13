В Москве за первый день работы системы выдали около миллиона цифровых пропусков

Около миллиона цифровых пропусков выдали в Москве в первый день работы системы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Пропускной режим был введен из-за ситуации с пандемией коронавируса.

— Ввели пропускной режим, который будет работать, начиная со среды, — цитирует Собянина ТАСС. — Для этого ввели систему электронных пропусков. Работа с пропусками идет непросто, получены беспрецедентные атаки. Несмотря на сложности, выдано 900 тыс. пропусков, почти миллион. У нас есть вполне достаточно времени, чтобы эту работу завершить (выдачу пропусков), поэтому прошу граждан спокойно заходить на колл-центр, сайт, посылать СМС, чтобы мы спокойно в течение двух дней довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.