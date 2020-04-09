Коронавирус в России и мире 9 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на полночь с 8 на 9 апреля в мире зарегистрированы 1 500 830 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 184 странах/регионах. Зафиксированы 87 706 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 317 855 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США, в среду их количество превысило 400 тысяч и составляет 423 135 человек.

Далее идут Испания (146 690), Италия (139 422), Франция (113 959) и Германия (111 779). После этой пятерки — Китай (82 809), Иран (64 586) и Великобритания (61 474).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (17 669), Испании (14 673) и США (14 390). Далее идут Франция (10 869), Великобритания (7 097), Иран (3 993) и Китай (3 337).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 567), далее идут Испания (48 021), Германия (36 081), Иран (29 812), Италия (26 491), США (23 127) и Франция (21 452).

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, всего в России зарегистрированы 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.